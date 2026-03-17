Berangkatkan 451 Pemudik, Pos Indonesia Sukseskan Program Mudik Gratis BUMN 2026

Dirut PT Pos Indonesia Daud Joseph bersama para direksi melepas keberangkatan bus Mudik Gratis di Kantor Pusat Pos Indonesia, Jalan Cilaki, Kota Bandung.(MI/SUMARIYADI)

SEBANYAK 451 pemudik diberangkatkan PT Pos Indonesia dari Bandung dan Jakarta, Selasa (17/3). Dari Kantor Pusat PT Pos Indonesia di Jalan Cilaki, Kota Bandung diberangkatkan 4 bus dan dari Jakarta 1 bus.

Direktur Utama PT Pos Indonesia Daud Joseph, saat melepas para pemudik menyatakan, program ini merupakan upaya membantu masyarakat, sekaligus mendekatkan diri perusahaan kepada masyarakat.

"Kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang rutin digelar setiap tahun. Tahun ini jumlah pemudik lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya," paparnya.

Baca juga : PGN Fasilitasi 850 Pemudik Lewat Program Mudik Gratis 2026

Dia menambahkan, Pos Indonesia harus terus mendekatkan diri dengan pengguna layanan. Pasalnya, beberapa tahun terakhir, perusahaan harus meningatkan usaha dalm bidang logistik, kurir, finansial dan properti.

PT Pos Indonesia memastikan program Mudik Gratis digelar untuk membantu masyarakat pulang ke kampung halaman dengan perjalanan yang lebih aman dan nyaman menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Tahun ini program Mudik Gratis BUMN mengusung tema “Mudik Aman Berbagi Harapan” serta semangat “Mudik Nyaman Bersama”. Melalui program ini, berbagai BUMN berkolaborasi menyediakan moda transportasi bagi masyarakat, mulai dari bus, kereta api hingga kapal laut, untuk mendukung kelancaran perjalanan mudik selama periode Lebaran.

Baca juga : Tekan Angka Kecelakaan, DPR Minta Pemerintah Fasilitasi Mudik Gratis bagi Pengguna Sepeda Motor

Daud Joseph menambahkan keikutsertaan Pos Indonesia dalam program ini merupakan bentuk kontribusi perusahaan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Program Mudik Bersama Pos Indonesia ini menjadi bentuk terima kasih kami kepada masyarakat yang selama ini mempercayakan layanan Pos Indonesia. Kami berharap para peserta bisa pulang ke kampung halaman dengan perjalanan yang lebih aman dan nyaman,” tandasnya.



Mudik aman dan nyaman



Pada tahun ini Pos Indonesia awalnya menargetkan 350 peserta mudik. Namun antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar yang mencapai lebih dari 700 orang. Setelah melalui proses verifikasi dan validasi, Pos Indonesia akhirnya memberangkatkan 451 peserta mudik menggunakan lima unit bus dari tiga titik keberangkatan, yaitu Jakarta, Bandung, dan Surabaya.

Menurutnya, program mudik gratis ini juga menjadi bagian dari upaya bersama BUMN untuk membantu masyarakat sekaligus mendorong penggunaan moda transportasi yang lebih aman selama periode mudik.

“Melihat kebahagiaan para peserta mudik hari ini tentu menjadi kebanggaan bagi kami. Momen berkumpul bersama keluarga saat Hari Raya adalah hal yang sangat berarti, dan Pos Indonesia senang bisa menjadi bagian dari perjalanan tersebut,” tambahnya.

Program Mudik Gratis BUMN sendiri merupakan program kolaborasi antar BUMN yang dikoordinasikan oleh Badan Pengaturan BUMN dan Danantara. Melalui koordinasi ini, berbagai BUMN bersama-sama memastikan kesiapan armada transportasi serta keselamatan perjalanan para pemudik.

Melalui kegiatan ini, Pos Indonesia berharap para peserta dapat menempuh perjalanan dengan lancar dan tiba dengan selamat di kampung halaman untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga.

Sejumlah pemudik mengaku merasa nyaman dan puas mengikuti program mudik gratis PT Pos Indonesia.

"Enak sekali. Karena itu, setiap tahun saya ikut program mudik gratis dari Pos Indonesia. Selain bus gratis, kami juga dapat layanan makan dan minum, juga ada gim di perjalanan," kata Andi, peserta mudik gratis.



Mudik Gratis Bersama BUMN 2026

Sementara itu, Badan Pengaturan BUMN bersama BPI Danantara kembali menyelenggarakan Program Mudik Gratis Bersama BUMN 2026. Ini sebagai bentuk komitmen dan kepedulian kepada masyarakat yang melibatkan hampir seluruh BUMN dan anak perusahaan dengan berbagai moda transportasi dan akan diikuti lebih dari 100 ribu pemudik ke berbagai kabupaten/kota tujuan di seluruh Indonesia.

Hal ini merupakan bagian dari upaya BUMN untuk mendukung kelancaran arus mudik sekaligus menghadirkan perjalanan yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

Secara keseluruhan, Program Mudik Gratis Bersama BUMN akan menyediakan fasilitas angkutan transportasi darat, laut, dan kereta api dengan standar keselamatan yang terjamin, kuota lebih dari 64.000 pemudik akan diberangkatkan menggunakan 1.400 unit bus, hampir 33.000 pemudik menggunakan 99 rangkaian kereta api, serta lebih dari 5.000 pemudik akan menggunakan 42 unit kapal laut.