PGN Fasilitasi 850 Pemudik Lewat Program Mudik Gratis 2026

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) kembali menggelar Program Mudik Gratis 2026 sebagai upaya mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 1447 Hijriah. Pelepasan sekitar 850 peserta mudik dilakukan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, dengan tujuan berbagai kota di Pulau Jawa.
Program ini merupakan bagian dari Mudik Gratis BUMN 2026, yang melibatkan sejumlah instansi dan perusahaan BUMN. Melalui penyediaan transportasi massal, program ini bertujuan menghadirkan perjalanan mudik yang lebih aman, nyaman, dan tertib bagi masyarakat.
Direktur Utama PGN Arief Kurnia Risdianto mengatakan program mudik gratis merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memberikan manfaat sosial di luar bisnis energi yang dijalankan.
“PGN berkomitmen menghadirkan energi yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Pada pelaksanaan tahun ini, PGN menyiapkan sekitar 21 armada bus dengan kapasitas masing-masing 40-45 penumpang. Armada tersebut melayani 12 rute perjalanan menuju berbagai kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga Jawa Timur.
Beberapa rute yang dilayani antara lain Jakarta-Tasikmalaya, Jakarta-Yogyakarta, Jakarta-Jepara, Jakarta-Wonogiri, Jakarta-Klaten, Jakarta-Surabaya, dan Jakarta-Madiun.
Selain keberangkatan dari TMII, pelepasan pemudik juga dijadwalkan berlangsung pada 17 Maret 2026 di sejumlah titik lain, seperti kawasan Gelora Bung Karno dan kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagai bagian dari kolaborasi lintas BUMN.
Untuk memastikan keamanan perjalanan, seluruh armada telah melalui ramp check, sementara 51 kru bus dipastikan dalam kondisi sehat. Peserta juga mendapatkan safety briefing sebelum keberangkatan. Melalui program ini, PGN berharap dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas serta menekan risiko kecelakaan selama periode mudik Lebaran.
Askrindo menggandeng PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk pelaksanaan program Mudik Gratis BUMN 2026 rute Balikpapan-Surabaya.
Pelni memperkirakan puncak arus mudik Lebaran 2026 diperkirakan terjadi pada 18 Maret 2026 atau H-3 Lebaran 2025, sedangkan puncak arus balik berada pada 2 April 2026.
BNI membuka pendaftaran Mudik Gratis BNI 2026 agi nasabah setia, debitur, hingga Agen46 yang ingin pulang kampung secara gratis menggunakan armada bus.
BADAN Pengaturan BUMN bersama BPI Danantara kembali menyelenggarakan Program Mudik Gratis Bersama BUMN 2026.
Jasa Raharja resmi membuka pendaftaran Program Mudik Gratis BUMN 2026 untuk menyambut Hari Raya Idulfitri 1447 H.
Lonjakan kendaraan yang terjadi menjelang perayaan Hari Raya Nyepi dan arus mudik Lebaran memicu kemacetan parah di jalur menuju Pelabuhan Gilimanuk.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengimbau masyarakat yang melakukan perjalanan mudik Lebaran untuk mengurangi timbulan sampah selama perjalanan.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyoroti pengelolaan sampah di sejumlah terminal bus yang dinilai masih jauh dari standar lingkungan.
Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan memberlakukan sistem satu arah atau one way secara nasional pada Rabu, 18 Maret 2026,
Berdasarkan data dari kepolisian, angka kecelakaan sepeda motor saat mudik Lebaran mencapai angka yang mengkhawatirkan yakni 75,9%.
