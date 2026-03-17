PGN Fasilitasi 850 Pemudik Lewat Program Mudik Gratis 2026

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) kembali menggelar Program Mudik Gratis 2026 sebagai upaya mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 1447 Hijriah. Pelepasan sekitar 850 peserta mudik dilakukan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, dengan tujuan berbagai kota di Pulau Jawa.

Program ini merupakan bagian dari Mudik Gratis BUMN 2026, yang melibatkan sejumlah instansi dan perusahaan BUMN. Melalui penyediaan transportasi massal, program ini bertujuan menghadirkan perjalanan mudik yang lebih aman, nyaman, dan tertib bagi masyarakat.

Direktur Utama PGN Arief Kurnia Risdianto mengatakan program mudik gratis merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memberikan manfaat sosial di luar bisnis energi yang dijalankan.

Baca juga : Tekan Angka Kecelakaan, DPR Minta Pemerintah Fasilitasi Mudik Gratis bagi Pengguna Sepeda Motor

“PGN berkomitmen menghadirkan energi yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Pada pelaksanaan tahun ini, PGN menyiapkan sekitar 21 armada bus dengan kapasitas masing-masing 40-45 penumpang. Armada tersebut melayani 12 rute perjalanan menuju berbagai kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga Jawa Timur.

Beberapa rute yang dilayani antara lain Jakarta-Tasikmalaya, Jakarta-Yogyakarta, Jakarta-Jepara, Jakarta-Wonogiri, Jakarta-Klaten, Jakarta-Surabaya, dan Jakarta-Madiun.

Selain keberangkatan dari TMII, pelepasan pemudik juga dijadwalkan berlangsung pada 17 Maret 2026 di sejumlah titik lain, seperti kawasan Gelora Bung Karno dan kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagai bagian dari kolaborasi lintas BUMN.

Untuk memastikan keamanan perjalanan, seluruh armada telah melalui ramp check, sementara 51 kru bus dipastikan dalam kondisi sehat. Peserta juga mendapatkan safety briefing sebelum keberangkatan. Melalui program ini, PGN berharap dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas serta menekan risiko kecelakaan selama periode mudik Lebaran.