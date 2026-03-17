Menteri Lingkungan Hidup: Kurangi Sampah selama Perjalanan Mudik

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengimbau masyarakat yang melakukan perjalanan mudik Lebaran untuk mengurangi timbulan sampah selama perjalanan. Imbauan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya potensi sampah di berbagai titik perlintasan pemudik seperti rest area jalan tol dan terminal bus.

Hanif mengatakan mobilitas masyarakat yang tinggi selama masa mudik berpotensi meningkatkan volume sampah di ruang-ruang publik. Karena itu, pemudik diminta mulai membiasakan diri mengurangi sampah sejak dari perjalanan.

“Secara nasional sampah kita masih jadi masalah. Sedapat mungkin kita harus mengurangi timbulan sampah dalam setiap aktivitas,” ujarnya di Jakarta Selatan, Senin (16/3).

Ia menyarankan pemudik membawa kantong atau wadah khusus untuk menampung sampah selama perjalanan. Dengan cara itu, sampah tidak langsung dibuang di tempat-tempat persinggahan yang kerap kewalahan menampung timbulan sampah saat arus mudik.

“Kalau ada sampah, ya bawa saja. Bawa semacam tempat sampah di mobil. Nanti di rumah baru diselesaikan,” katanya.

Menurut dia, langkah sederhana tersebut dapat membantu mengurangi penumpukan sampah di berbagai lokasi yang menjadi titik singgah pemudik selama perjalanan.

Hanif Membeberkan, pemerintah juga tengah memperketat pengawasan pengelolaan sampah di sejumlah fasilitas publik yang menjadi titik singgah pemudik, termasuk rest area dan terminal. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan lebih baik selama periode arus mudik dan balik Lebaran.

Selain untuk menjaga kebersihan, pengurangan sampah selama perjalanan juga diharapkan dapat membantu mengurangi beban pengelolaan sampah di daerah yang dilalui para pemudik. (E-3)