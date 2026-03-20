Arus Mudik Meningkat 28 persen, Polres Garut dan Tasikmalaya Berlakukan One Way

Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
ARUS mudik jalur arteri nasional di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat menuju arah Timur ke Jawa Tengah meningkat signifikan. Satuan Lalu lintas berlakukan 24 kali sistem One Way. Kenaikan volume kendaraan menuju arah Tasikmalaya telah meningkat mencapai 28 persen dari hari sebelumnya.
Kasat lantas Polres Garut, AKP Luky Martono mengatakan, arus mudik lebaran 1447 Hijriah volume kendaraan mengalami peningkatan signifikan hingga Satlantas berlakukan sistem one way sebanyak 24 kali sebagai langkah diskresi kepolisian diambil secara tentatif yang menarik arus kendaraan dari arah Bandung menuju Tasikmalaya. Peningkatan arus kendaraan dari Jabar ke Jateng melalui Limbangan ke Malangbong selama ini meningkat.
"Rekayasa lalu lintas ini kami lakukan karena arus kendaraan dari arah Bandung melalui Garut menuju Tasikmalaya telah mengalami peningkatan dan berlakukan sistem one way secara situasional memperlancar arus kendaraan," ujarnya, Kamis (19/3/2026).
Menurutnya, lonjakan arus kendaraan mendorong kepolisian untuk melakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem one way guna mengurai kepadatan di sejumlah titik rawan kemacetan di wilayah Garut. Karena, volume kendaraan melalui Limbangan dan Malangbong meningkat signifikan hingga mencapai 30.408 kendaraan.
"Jajaran Polres Garut melaksanakan sistem one way 20 kali diberlakukan di jalur Limbangan dan Malangbong, 4 kali di Kadungora menuju Leles. Namun, langkah yang dilakukan sebagai upaya menjaga kelancaran arus mudik dan memberikan kenyamanan saat melintasi wilayah Garut," katanya.
Sementara itu, Kasat Lantas Polres Tasikmalaya Kota AKP Riki Kustiawan mengatakan, arus mudik di jalur arteri nasional mengalami peningkatan volume kendaraan dari arah Bandung melalui Garut menuju Tasikmalaya. Petugas di lapangan melakukan pengaturan dan berlakukan sistem one way di pertigaan Pamoyanan dan lingkar Gentong atas.
"Arus mudik dari arah Bandung menuju Tasikmalaya adanya peningkatan volume kendaraan dan jajaran Kepolisian langsung memberlakukan sistem one way berada di Pamoyanan hingga lingkar Gentong untuk menguras kendaraan. Peningkatan arus mudik akan terus meningkat karena ada 2 gelombang H-3 dan H-2 lebaran," paparnya. (H-4)
Di jalur Kadungora sistem one way diberlakukan dua kali, masing-masing pukul 08.45 hingga 09.00 WIB dan 09.40 hingga 10.00 WIB, dengan titik pending di Jalan Baru Kadungora
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved