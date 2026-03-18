Contraflow dan One Way Tol Jakarta-Cikampek Berlanjut Saat Puncak Arus Mudik Lebaran 2026

REKAYASA lalu lintas di ruas Tol Jakarta-Cikampek masih terus diberlakukan saat memasuki puncak arus mudik pada Rabu (18/3). Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran perjalanan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo, mengingatkan para pengguna jalan agar tetap mematuhi aturan selama rekayasa berlangsung.

"Kami mengimbau pengguna jalan agar tetap memperhatikan rambu lalu lintas dan mengikuti arahan petugas sehubungan rekayasa lalu lintas yang masih diberlakukan di Ruas Tol Jakarta-Cikampek hingga arah Trans Jawa guna mendukung kelancaran arus mudik," kata Vice President Corporate Secretary Legal PT Jasamarga Transjawa Tol Ria Marlinda Paallo di Bekasi, Rabu.

Contraflow dan One Way Masih Diterapkan

Rekayasa lalu lintas berupa sistem contraflow masih diberlakukan di Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek, tepatnya dari Km 36 hingga Km 70. Kebijakan ini diterapkan karena tingginya volume kendaraan yang melintas, dan telah dimulai sejak pukul 00.00 WIB.

Selain itu, skema one way tahap pertama juga tetap berjalan. Sistem ini berlaku dari Km 70 Tol Jakarta-Cikampek hingga Km 263 Tol Pejagan-Pemalang sejak Selasa (17/3) pukul 15.18 WIB. Langkah tersebut diambil untuk mengurai kepadatan kendaraan yang menuju wilayah timur Trans Jawa.

Upaya Bersama Jaga Kelancaran Mudik

Ria menjelaskan bahwa penerapan rekayasa lalu lintas ini merupakan hasil koordinasi antara operator jalan tol dan pihak kepolisian. Tujuannya adalah menjaga kelancaran mobilitas masyarakat selama periode mudik Lebaran, khususnya di jalur Trans Jawa.

Selain itu, pihak Jasa Marga bersama kepolisian dan pemangku kepentingan lainnya terus melakukan pemantauan serta evaluasi kondisi lalu lintas secara berkala. Hal ini dilakukan untuk memastikan pelayanan jalan tol tetap optimal selama masa mudik.

Imbauan untuk Pengguna Jalan Tol

Pengguna jalan diimbau untuk mempersiapkan perjalanan dengan baik, termasuk memastikan saldo kartu uang elektronik mencukupi sebelum masuk tol. Kondisi kendaraan juga harus tetap prima demi keselamatan selama perjalanan.

Pengendara disarankan beristirahat di rest area jika merasa lelah agar perjalanan tetap aman dan nyaman. Selain itu, pengguna jalan juga dianjurkan mengunduh aplikasi Travoy guna memperoleh informasi terkini seputar lalu lintas.

Untuk informasi lebih lanjut, pengguna jalan dapat menghubungi call center Jasa Marga yang tersedia 24 jam di nomor 133.(Ant/E-4)