Jadwal One Way, Contraflow, dan Ganjil Genap Mudik Lebaran 2026 Terbaru

PERSIAPAN mudik Lebaran 2026 (1447 Hijriah) memerlukan perencanaan yang lebih matang. Dengan proyeksi pergerakan masyarakat mencapai 143,9 juta orang dan adanya fenomena klaster libur panjang yang berhimpitan dengan Hari Raya Nyepi, pemerintah telah menyiapkan skenario rekayasa lalu lintas yang ketat di Tol Trans Jawa.

Kalender Mudik dan Puncak Arus Lebaran 2026

Berdasarkan SKB 3 Menteri, Hari Raya Idulfitri 1447 H jatuh pada 21-22 Maret 2026. Namun, arus mudik diprediksi mulai meningkat sejak 18 Maret 2026. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi dalam dua gelombang utama:

Gelombang Pertama: Rabu malam, 18 Maret 2026.

Gelombang Kedua: Jumat pagi, 20 Maret 2026.

Jadwal One Way Mudik Lebaran 2026

Sistem satu arah (One Way) akan diterapkan dari KM 72 Tol Cipali hingga KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung. Berikut jadwal tentatifnya:

Tanggal Waktu (WIB) Keterangan 18 - 19 Maret 2026 14.00 - 24.00 KM 72 Cipali - KM 414 Kalikangkung 20 Maret 2026 08.00 - 24.00 Puncak Arus Mudik Utama 21 Maret 2026 Situasional Normalisasi Jalur

Skenario Contraflow dan Ganjil Genap

Contraflow akan diberlakukan di ruas Tol Jakarta-Cikampek (KM 36 - KM 72) untuk mengurai kepadatan di gerbang keluar Jakarta. Sementara itu, sistem Ganjil Genap akan diterapkan secara beriringan dengan jadwal One Way sebagai instrumen pembatasan volume kendaraan.

Pengecualian Ganjil Genap: Aturan ini tidak berlaku bagi kendaraan dinas TNI/Polri, ambulans, pemadam kebakaran, angkutan umum plat kuning, dan kendaraan listrik.

1. Kapan puncak arus mudik Lebaran 2026?

Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 18-19 Maret 2026 karena berdekatan dengan libur Nyepi dan dimulainya periode cuti bersama.

2. Di mana titik awal One Way mudik 2026?

Titik awal One Way biasanya dimulai dari KM 72 ruas Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) hingga KM 414 Tol Semarang-Batang.

3. Apakah saldo e-Toll harus penuh?

Sangat disarankan. Pastikan saldo e-Toll Anda mencukupi dalam Mata Uang Rupiah. Estimasi tarif tol Jakarta ke Semarang saat ini berada di kisaran Rp450.000 - Rp500.000.

Checklist Mudik Aman 2026

Periksa tekanan ban dan sistem pengereman kendaraan.

Siapkan aplikasi navigasi (Google Maps/Waze) untuk memantau rekayasa lalin real-time.

Pastikan fisik dalam kondisi prima, terutama jika melakukan perjalanan saat berpuasa.

Manfaatkan fasilitas WFA jika instansi Anda memberlakukannya untuk mudik lebih awal.

Demi kelancaran bersama, pemudik diimbau untuk selalu memantau informasi terkini dari kanal resmi Korlantas Polri dan Kementerian Perhubungan. Tetap waspada dan utamakan keselamatan selama perjalanan menuju kampung halaman. (E-4)