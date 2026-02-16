Jadwal One Way, Contraflow, dan Ganjil Genap Mudik Lebaran 2026 Terbaru

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PERSIAPAN mudik Lebaran 2026 (1447 Hijriah) memerlukan perencanaan yang lebih matang. Dengan proyeksi pergerakan masyarakat mencapai 143,9 juta orang dan adanya fenomena klaster libur panjang yang berhimpitan dengan Hari Raya Nyepi, pemerintah telah menyiapkan skenario rekayasa lalu lintas yang ketat di Tol Trans Jawa.
Berdasarkan SKB 3 Menteri, Hari Raya Idulfitri 1447 H jatuh pada 21-22 Maret 2026. Namun, arus mudik diprediksi mulai meningkat sejak 18 Maret 2026. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi dalam dua gelombang utama:
Sistem satu arah (One Way) akan diterapkan dari KM 72 Tol Cipali hingga KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung. Berikut jadwal tentatifnya:
|Tanggal
|Waktu (WIB)
|Keterangan
|18 - 19 Maret 2026
|14.00 - 24.00
|KM 72 Cipali - KM 414 Kalikangkung
|20 Maret 2026
|08.00 - 24.00
|Puncak Arus Mudik Utama
|21 Maret 2026
|Situasional
|Normalisasi Jalur
Contraflow akan diberlakukan di ruas Tol Jakarta-Cikampek (KM 36 - KM 72) untuk mengurai kepadatan di gerbang keluar Jakarta. Sementara itu, sistem Ganjil Genap akan diterapkan secara beriringan dengan jadwal One Way sebagai instrumen pembatasan volume kendaraan.
Aturan ini tidak berlaku bagi kendaraan dinas TNI/Polri, ambulans, pemadam kebakaran, angkutan umum plat kuning, dan kendaraan listrik.
Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 18-19 Maret 2026 karena berdekatan dengan libur Nyepi dan dimulainya periode cuti bersama.
Titik awal One Way biasanya dimulai dari KM 72 ruas Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) hingga KM 414 Tol Semarang-Batang.
Sangat disarankan. Pastikan saldo e-Toll Anda mencukupi dalam Mata Uang Rupiah. Estimasi tarif tol Jakarta ke Semarang saat ini berada di kisaran Rp450.000 - Rp500.000.
Demi kelancaran bersama, pemudik diimbau untuk selalu memantau informasi terkini dari kanal resmi Korlantas Polri dan Kementerian Perhubungan. Tetap waspada dan utamakan keselamatan selama perjalanan menuju kampung halaman. (E-4)
DINAS Perhubungan Provinsi Jawa Timur memprediksi sebanyak 24,9 juta orang pemudik akan bergerak menuju Jawa Timur pada masa libur Lebaran mendatang.
PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 4 memastikan kesiapan layanan operasional pelabuhan menjelang arus mudik Lebaran 1447 H/2026 M.
PUNCAK arus mudik Lebaran 2026 melalui jalur laut dari Batam menuju Belawan, Sumatera Utara, diprediksi terjadi pada keberangkatan kapal tanggal 16 dan 19 Maret 2026.
MENJELANG arus mudik Lebaran 2026, Satuan Lalu Lintas Polres Karawang melakukan pengecekan kesiapan jalur mudik utama maupun jalur alternatif di wilayah Kabupaten Karawang.
Puncak Arus Mudik diprediksi terjadi pada 14–15 Maret dan 18–19 Maret 2026. Lalu, puncak Arus Balik diprediksi pada 25–26 Maret dan 28–29 Maret 2026.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum mengebut pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur di ruas-ruas jalan nasional di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
Simak aturan resmi SKB 3 Menteri untuk Mudik Lebaran 2026. Jadwal One Way, Ganjil Genap, Contraflow, dan pembatasan truk di Tol Trans Jawa & Arteri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved