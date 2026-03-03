Mudik Lebaran 2026: Jasa Raharja Siagakan 2.000 Petugas dan 29 Tim Reaksi Cepat

Ilustrasi(Dok Istimewa)

JASA Raharja memperkuat sinergi nasional dalam menyambut arus mudik dan balik Idulfitri 1447 H melalui Operasi Ketupat 2026. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral yang dipimpin Polri, Jasa Raharja berkomitmen memastikan kehadiran negara secara cepat dan terintegrasi bagi seluruh pengguna transportasi nasional.

Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin menegaskan bahwa fokus utama perusahaan pada Angkutan Lebaran 2026 adalah percepatan jaminan perlindungan bagi masyarakat.

"Tugas Jasa Raharja bukan hanya membayarkan santunan, tapi memastikan negara hadir secara cepat dan tanpa penundaan saat terjadi risiko kecelakaan," ujar Awaluddin melalui keterangannya, Selasa (3/3/2026).

Untuk mendukung kelancaran Operasi Ketupat 2026, Jasa Raharja mengerahkan kekuatan penuh di seluruh titik strategis nasional. Jasa Raharja menyiapkan 2.000 Petugas yang disiagakan secara nasional untuk memantau arus mudik. Lalu, 29 Tim Reaksi Cepat (TRC) yang tersebar di 29 kantor wilayah untuk penanganan darurat.

Selain itu, Jasa Raharja menyiapkan 25 Pos Pelayanan Terintegrasi yang dibangun bersama pemangku kepentingan (stakeholder), 15 Tenda Taktis yang ditempatkan di titik-titik rawan kecelakaan dan simpul transportasi, serta 1.700 titik rambu dan peringatan keselamatan di jalur mudik.

Awaluddin menjelaskan bahwa sejak awal tahun, Jasa Raharja telah melakukan survei jalur tol dan arteri bersama Korlantas Polri dan Jasa Marga. Pengawasan ketat juga dilakukan di simpul-simpul kritikal, seperti Pelabuhan Merak-Bakauheni, untuk mengantisipasi kepadatan penumpang.

"Koordinasi langsung dengan Dirjen Perhubungan Darat dan Jasa Marga sudah dilakukan untuk memastikan seluruh ekosistem keselamatan nasional berjalan sinkron," tambahnya.

Prediksi Puncak Arus Mudik dan Balik 2026

Dalam kesempatan yang sama, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa Operasi Ketupat 2026 akan berlangsung selama 13 hari, mulai 13 hingga 25 Maret 2026. Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan masyarakat diperkirakan mencapai 143,9 juta orang.

Dedi mengungkapkan jadwal penting yang perlu diperhatikan pemudik. Ia mengatakan puncak Arus Mudik diprediksi terjadi pada 14–15 Maret dan 18–19 Maret 2026. Lalu, puncak Arus Balik diprediksi pada 25–26 Maret dan 28–29 Maret 2026.

Polri akan menerapkan berbagai rekayasa lalu lintas mulai dari one way, contraflow, ganjil genap, hingga skema buffer zone di wilayah pelabuhan. Sinergi antara Jasa Raharja, TNI-Polri, dan kementerian terkait diharapkan dapat menekan angka kecelakaan serta memberikan rasa aman bagi masyarakat yang merayakan lebaran di kampung halaman.

"Kami berkomitmen mempertahankan bahkan meningkatkan capaian Operasi Ketupat sebelumnya. Dengan potensi pergerakan masyarakat yang besar, Polri bersama seluruh stakeholder akan mengoptimalkan manajemen rekayasa lalu lintas seperti ganjil genap, one way, contraflow, hingga buffer zone di pelabuhan agar pengamanan berjalan efektif dan memberikan rasa aman bagi masyarakat,” ujar Dedi.(H-2)