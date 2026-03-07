Pelindo Regional 4 Pastikan Kesiapan Pelabuhan Makassar Menjelang Arus Mudik Lebaran

Pengecekan Kesiapan Pelabuhan Makassar oleh Pelindo.(Dok. Pelindo)

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 4 memastikan kesiapan layanan operasional pelabuhan menjelang arus mudik Lebaran 2026.

Hal ini ditinjau langsung oleh Direktur Keuangan Pelindo, Bachtiar Soeria Atmadja, melalui kunjungan kerja ke Terminal Penumpang Pelabuhan Makassar dan Terminal Petikemas New Makassar 1 (TPK New Makassar 1).

Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau kesiapan fasilitas terminal, layanan operasional, serta penerapan aspek keselamatan kerja di area pelabuhan.

Langkah ini penting untuk memastikan seluruh aktivitas berjalan optimal selama periode mudik yang diperkirakan meningkat signifikan.

Bachtiar Soeria Atmadja menegaskan, peninjauan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memastikan layanan pelabuhan berjalan optimal, aman, dan andal di musim mudik lebaran 2026.

“Kami ingin masyarakat yang mudik melalui Pelabuhan Makassar mendapatkan layanan yang aman, nyaman, dan lancar. Peninjauan ini mencakup fasilitas terminal, kesiapan personel, hingga penerapan keselamatan kerja,” ujarnya dalam siaran pers yang Media Indonesia terima di Palu, Jumat (6/3).

Sebagai salah satu gerbang utama konektivitas transportasi laut di Kawasan Timur Indonesia, Pelabuhan Makassar memiliki peran strategis.

Oleh karena itu, kesiapan operasional menjadi sangat penting, terutama saat mobilitas penumpang meningkat pada musim mudik Lebaran.

Selama kunjungan, Bachtiar meninjau berbagai fasilitas layanan di Terminal Penumpang Pelabuhan Makassar, termasuk area kedatangan dan keberangkatan, ruang tunggu, alur layanan penumpang, serta sistem keamanan dan keselamatan terminal.

Ia juga meninjau aktivitas di Terminal Petikemas New Makassar 1 untuk memastikan kelancaran kegiatan bongkar muat dan kesiapan fasilitas mendukung arus logistik nasional.

Division Head Operasi Pelindo Regional 4, Yusida M. Palesang, menyatakan pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif untuk memastikan kelancaran layanan.

“Koordinasi terus dilakukan dengan seluruh stakeholder agar pelayanan kepada masyarakat dan pengguna jasa berjalan aman dan lancar. Pengawasan aspek keselamatan kerja juga menjadi prioritas utama,” jelasnya.

Selain itu, Pelindo terus melakukan transformasi layanan melalui peningkatan fasilitas terminal penumpang, penerapan standar keselamatan, pengaturan lalu lintas operasional, dan pengawasan area kerja, agar seluruh aktivitas pelabuhan berjalan aman dan terkendali.

Setelah peninjauan lapangan, kegiatan dilanjutkan dengan sharing session bersama insan Pelindo Group Wilayah Kerja Makassar di Ruang Rapat AKHLAK, Lantai 7 Kantor Pelindo Regional 4.

Dalam sesi ini, Bachtiar berdiskusi mengenai peran pegawai dalam mendukung kinerja perusahaan, peningkatan pelayanan, serta pentingnya kolaborasi dan integrasi dalam operasional pelabuhan.

Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara manajemen pusat dan insan Pelindo di wilayah kerja, sekaligus mendorong transformasi perusahaan dalam menghadirkan layanan kepelabuhanan profesional, modern, dan berdaya saing.

Melalui pelbagai langkah tersebut, Pelindo berkomitmen meningkatkan kualitas layanan kepelabuhanan serta memastikan kelancaran arus transportasi dan logistik nasional, khususnya menjelang arus mudik Lebaran. (H-3)