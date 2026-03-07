Tol Japek II Selatan Difungsikan Situasional saat Arus Mudik Lebaran 2026

Pengecekan tol Japek II.(Dok. MI)

MENJELANG arus mudik Lebaran 2026, Satuan Lalu Lintas Polres Karawang melakukan pengecekan kesiapan jalur mudik utama maupun jalur alternatif di wilayah Kabupaten Karawang. Salah satunya pengecekan dilakukan di jalur Tol Jakarta–Cikampek II (Japek II) yang akan difungsikan secara situasional, terutama saat arus mudik dan arus balik Lebaran.

"Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan jalur yang nantinya akan digunakan pemudik, sekaligus mengantisipasi potensi kepadatan kendaraan di jalur utama," kata Kasie Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan, Sabtu, (7/3).

Menurutnya, Tol Japek II disiapkan sebagai jalur alternatif untuk membantu memecah kepadatan kendaraan saat arus mudik yang hendak menuju ke arah Bandung dan saat arus balik dari arah Bandung menuju Jakarta.

“Tol Japek II akan digunakan secara situasional, terutama saat arus mudik dan balik. Jika kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung maupun nanti saat arus balik dari Bandung menuju Jakarta sudah sangat padat, maka kendaraan akan dialihkan untuk masuk ke Tol Japek II guna mengurai kepadatan di jalur utama,” kata Ipda Cep Wildan.

Dalam skema pengalihan arus mudik tersebut, nantinya apabila jalur utama mudik tol jakarta cikampek mengalami kepadatan, maka dari arah jakarta akan diarahkan masuk melalui Gerbang Tol Bojongmangu DeltaMas dari sana pemudik akan melintasi Jalan Tol Japek II dan keluar tol Sadang Cipularang.

Skema serupa juga akan diterapkan saat arus balik nanti. Jika Tol Cipularang arah Jakarta sudah mengalami kepadatan cukup parah, arus balik akan diarahkan menuju Interchange sadang melintasi Japek II dan keluar di gerbang Tol Setu Kabupaten Bekasi.

"Pengalihan arus ini diharapkan dapat membantu mengurangi kepadatan di ruas tol utama Jakarta–Cikampek yang setiap tahun menjadi salah satu jalur favorit pemudik saat arus balik Lebaran," ungkapnya.

Selain pengecekan jalur tol, Satlantas Polres Karawang juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait guna memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendukung arus mudik, termasuk rambu lalu lintas, pos pelayanan, hingga rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan selama masa mudik dan balik Lebaran 2026.

Polres Karawang juga mengimbau para pemudik untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas, menjaga kondisi kendaraan, serta mengikuti arahan petugas di lapangan demi kelancaran dan keselamatan selama perjalanan mudik. (H-3)