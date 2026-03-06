Angkutan Lebaran 2026, Lebih 69 Ribu Pelanggan Gunakan KA di Stasiun Tegal

Ilustrasi baagian depan Stasiun KA Tegal.(MI/Suparji)

DUA pekan sebelum Hari Raya Idulfitri 1447 H/2026, penjualan tiket Angkutan Lebaran 2026 terus mengalami peningkatan. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 (PTKAI Daop 4) Semarang, Jawa Tengah, memperkirakan masyarakat mulai membeli tiket perjalanan mudik lebih awal untuk mendapatkan jadwal keberangkatan yang diinginkan.

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Luqman Arif, menyampaikan hingga saat ini tercatat 69.247 pelanggan yang akan menggunakan KA di Stasiun Tegal. Dari jumlah tersebut, 30.807 pelanggan yang berangkat, sedangkan 38.440 pelanggan yang turun di Stasiun Tegal. Data tersebut untuk periode keberangkatan mulai 13 - 30 Maret 2026 dan diambil pada pukul 09.00 WIB dan akan terus berubah sampai jelang keberangkatan kereta api.

“Penjualan tiket masa angkutan Lebaran ini sudah menunjukkan tren yang meningkat, terutama untuk tanggal-tanggal favorit menjelang Lebaran. Kami mengimbau masyarakat segera merencanakan perjalanannya karena ketersediaan tiket terus berkurang,” ujar Luqman, melalui keterangan resmi, Jumat (6/3/2026).

Menurut Luqman berdasarkan data sementara, tanggal keberangkatan terbanyak dari Stasiun Tegal terjadi pada 23 Maret 2026 sebanyak 3.174 penumpang.

“Sedangkan untuk kedatangan tertinggi pada 20 Maret 2026 sebanyak 3.788 penumpang,” terang Luqman.

Kereta Api Favorit

Adapun kereta api favorit keberangkatan dari Stasiun Tegal pada masa Angkutan Lebaran 2026 antara lain:

1. Tawang Jaya relasi Semarang Poncol – Pasar Senen PP.

2. Airlangga relasi Pasar Senen – Surabaya Pasar Turi PP.

3. Joglosemarkerto relasi Semarang-Purwokerto-Yogyakarta-Solo PP.

4. Kertajaya relasi Pasar Senen – Surabaya Pasar Turi PP.

5. Matarmaja relasi Malang – Pasar Senen PP.

Kereta-kereta tersebut mencatat tingkat pemesanan tertinggi karena jadwal keberangkatan yang strategis mendekati Hari Raya Idulfitri serta telah liburnya sekolah ataupun perkantoran. Dari data penjualan sementara, kota tujuan favorit penumpang yang berangkat dari Stasiun Tegal didominasi dengan tujuan Jakarta, Surabaya, Purwokerto dan Solo.

KA Tambahan

Masa angkutan Lebaran 2026 dimulai pada tanggal 13 - 30 Maret 2026 atau selama 18 hari. Selama periode tersebut, di Daop 4 Semarang terdapat dua KA Tambahan yang beroperasi, yaitu :

1. KA Ekonomi relasi Semarang Poncol - Pasar Senen.

2. KA Motis relasi Cepu - Semarang - Pekalongan - Pemalang - Jakarta.

Selama periode tersebut, setiap harinya Daop 4 Semarang mengoperasikan 34 KA reguler dan 2 KA tambahan, serta tempat duduk yang disediakan rata rata sebanyak 19.207 tempat duduk.

KAI Daop 4 Semarang memastikan seluruh sarana dan prasarana dalam kondisi siap operasi melalui perawatan rutin harian, pemeriksaan rangkaian sebelum keberangkatan, serta peningkatan pelayanan di stasiun.

“Kami berkomitmen menghadirkan perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan tepat waktu. Masyarakat diharapkan memanfaatkan aplikasi Access by KAI untuk memantau ketersediaan tiket serta memilih alternatif jadwal apabila tanggal favorit telah mendekati penuh,” pungkas Luqman. (JI/E-4)