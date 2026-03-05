Jalur Mudik di Purwakarta seperti Cikopo Banyak yang Berlubang

sejumlah titik jalur untuk mudik masih banyak yang mengalami kerusakan diantaranya ruas jalan Sadang-Subang dan Cikopo-Pertigaan Mutiara.(Reza Sunarya/MI)

JALANAN berlubang masih menjadi masalah saat pengendara melintasi jalur mudik Lebaran 2026 Idul Fitri 1447 Hijriah di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, terutama memasuki jalur tengah Sadang hingga Subang serta jalur Utara mulai dari gebang tol Cikopo hingga pertigaan Mutiara Kabupaten Karawang.

Lubang-lubang menganga lebar diameternya mulai kecil hingga besar. Jalanan berlubang itu ada di jalur alternatif seperti Sadang-Subang, Cikopo-Sadang maupun, Cikopo Pentingan Mutiara,Cikampek.

Selain masih banyak lubang, permukaan Jalan Arteri Sadang-Subang dan Cikopo-Jalan Mutiara juga bergelombang dan retak-retak, Sehingga bisa membahayakan pengguna jalan.

Penerangan jalan umum (PJU) juga masih minim sehingga para pemudik harus ekstra waspada ketika melewati jalur Jalan Arteri Sadang-Subang dan Cikopo-Jalan Mutiara.

Kanit turjawali Polres Purwakarta, Ipda Heri Susanto,menyebutkan polres Purwakarta telah mengirimkan surat kepada pemerintah daerah soal banyaknya jalan yang rusak dan berlubang serta kurangnya rambu lalu lintas.

"kami sudah berkirim surat kepada dinas terkait agar segera melakukan penanganan, agar saat perjalanan arus mudik, para pengguna jalan dapat menikmati perjalanan dengan nyaman dan aman" kata,Kanit Turjawali,Polres Purwakarta, Ipda Heri Susanto, Kamis (5/2).

Sejumlah kendaraan dilaporkan banyak mengalami pecah ban, bahkan kecelakaan lalu lintas akibat buruknya kondisi jalan.

“Dari gerbang tol Cikopo hingga pertigaan Mutiara kerap terjadi kemacetan karena masih banyak lubang sehingga membahayakan pengguna jalan terutama pengendara sepeda motor," kata Rian salah seorang pengemudi ojek Online yang biasa mangkal pangkalan ojek Cikopo.

Keluhan serupa disampaikan Rosad warga yang kerap melintasi jalur tersebut. Menurutnya, kerusakan jalan sudah berlangsung sejak 2025. Meski sempat diperbaiki, kondisi jalan kembali rusak.

“Sering ditambal, tetapi rusak lagi. Dampaknya jalan jadi macet dan rawan kecelakaan. Apalagi saat hujan dan banyak truk besar melintas. Pengendara yang belum tahu jalur pasti khawatir,” ungkap Rosad. (H-4)