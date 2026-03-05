Jalur Mudik di Purwakarta seperti Cikopo Banyak yang Berlubang

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
JALANAN berlubang masih menjadi masalah saat pengendara melintasi jalur mudik Lebaran 2026 Idul Fitri 1447 Hijriah di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, terutama memasuki jalur tengah Sadang hingga Subang serta jalur Utara mulai dari gebang tol Cikopo hingga pertigaan Mutiara Kabupaten Karawang.
Lubang-lubang menganga lebar diameternya mulai kecil hingga besar. Jalanan berlubang itu ada di jalur alternatif seperti Sadang-Subang, Cikopo-Sadang maupun, Cikopo Pentingan Mutiara,Cikampek.
Selain masih banyak lubang, permukaan Jalan Arteri Sadang-Subang dan Cikopo-Jalan Mutiara juga bergelombang dan retak-retak, Sehingga bisa membahayakan pengguna jalan.
Penerangan jalan umum (PJU) juga masih minim sehingga para pemudik harus ekstra waspada ketika melewati jalur Jalan Arteri Sadang-Subang dan Cikopo-Jalan Mutiara.
Kanit turjawali Polres Purwakarta, Ipda Heri Susanto,menyebutkan polres Purwakarta telah mengirimkan surat kepada pemerintah daerah soal banyaknya jalan yang rusak dan berlubang serta kurangnya rambu lalu lintas.
"kami sudah berkirim surat kepada dinas terkait agar segera melakukan penanganan, agar saat perjalanan arus mudik, para pengguna jalan dapat menikmati perjalanan dengan nyaman dan aman" kata,Kanit Turjawali,Polres Purwakarta, Ipda Heri Susanto, Kamis (5/2).
Sejumlah kendaraan dilaporkan banyak mengalami pecah ban, bahkan kecelakaan lalu lintas akibat buruknya kondisi jalan.
“Dari gerbang tol Cikopo hingga pertigaan Mutiara kerap terjadi kemacetan karena masih banyak lubang sehingga membahayakan pengguna jalan terutama pengendara sepeda motor," kata Rian salah seorang pengemudi ojek Online yang biasa mangkal pangkalan ojek Cikopo.
Keluhan serupa disampaikan Rosad warga yang kerap melintasi jalur tersebut. Menurutnya, kerusakan jalan sudah berlangsung sejak 2025. Meski sempat diperbaiki, kondisi jalan kembali rusak.
“Sering ditambal, tetapi rusak lagi. Dampaknya jalan jadi macet dan rawan kecelakaan. Apalagi saat hujan dan banyak truk besar melintas. Pengendara yang belum tahu jalur pasti khawatir,” ungkap Rosad. (H-4)
ARUS mudik Hari Raya Idulfitri 1447 H atau Lebaran 2026 semakin dekat.
PEKERJA migran Indonesia asal Jawa Timur di kawasan Timur Tengah berpotensi tidak bisa pulang ke Tanah Air saat momen mudik Lebaran tahun ini.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 4 memastikan kesiapan layanan operasional pelabuhan menjelang arus mudik Lebaran 1447 H/2026 M.
MENJELANG arus mudik Lebaran 2026, Satuan Lalu Lintas Polres Karawang melakukan pengecekan kesiapan jalur mudik utama maupun jalur alternatif di wilayah Kabupaten Karawang.
MENTERI Perhubungan Dudy Purwagandhi menginstruksikan jajarannya untuk konsisten melakukan pemeriksaaan laik jalan atau ramp check di moda transportasi pada masa angkutan Lebaran 2026.
Penanganan yang dilakukan meliputi stabilisasi lereng, perkuatan tebing, pelebaran badan jalan, perbaikan drainase, hingga pembangunan kembali jembatan yang rusak.
Jalan penghubung Sulteng, Sulbar, dan Sulsel yang menyingkat waktu tempuh hingga satu jam direhabilitasi untuk meningkatkan kenyamanan jelang mudik Lebaran 1447 H.
Kelancaran arus sangat bergantung pada konsistensi kecepatan pengguna jalan.
Kendaraan melalui jalur Gentong menuju Ciamis, Banjar ke Jateng dan sebaliknya tetap lancar meski di jalan Letnan Harun dilakukan buka tutup karena ada perbaikan jalan rusak
BANJIR air laut pasang (rob) menghadang kendaraan arus balik di jalur pantura Semarang-Demak, tepatnya di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.
