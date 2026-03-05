Garuda Tebar Diskon Tiket 20% untuk Mudik Lebaran 2026

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
GARUDA Indonesia membuka perang harga jelang Ramadan dan arus mudik Lebaran 2026. Maskapai pelat merah itu meluncurkan promo “Takjil Ramadan” dengan diskon tiket hingga 20% untuk seluruh rute domestik dan internasional.
Promo berlaku untuk periode pemesanan 2-8 Maret 2026, dengan periode perjalanan hingga 7 September 2026. Diskon bisa diakses lewat kanal resmi Garuda, termasuk situs dan aplikasi FlyGaruda, serta online travel agent mitra. Calon penumpang cukup memasukkan kode MUDIK26 saat transaksi. Menjelang mudik, tiket biasanya makin diburu. Garuda memilih menekan harga lebih dulu lewat diskon.
“Menjelang arus mudik, kami buka akses tarif yang lebih kompetitif agar masyarakat bisa merencanakan perjalanan lebih awal dengan nyaman dan tetap terjangkau,” kata Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny H. Kairupan dalam keterangan tertulis, Kamis (5/3).
Rute domestik yang masuk program antara lain, Jakarta-Makassar pp mulai Rp4 jutaan, Jakarta-Palembang mulai Rp2 jutaan, Jakarta-Palu dan Jakarta-Pekanbaru mulai Rp3,4 jutaan, serta Makassar-Kendari mulai Rp1,4 jutaan.
Di rute internasional, tercantum Jakarta-Amsterdam mulai Rp11,7 jutaan, Jakarta-Hong Kong mulai Rp5,4 jutaan, Jakarta-Melbourne mulai Rp8,2 jutaan, Jakarta-Singapura mulai Rp3,5 jutaan, serta Bali-Sidney mulai Rp8,8 jutaan.
Garuda juga memberikan berupa cicilan 0% hingga tiga bulan melalui 12 bank mitra yakni BNI, BRI, BSI, BTN, CIMB Niaga, DBS, Mandiri, Mega, Panin, Permata, Sinarmas, UOB. (E-4)
