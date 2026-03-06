Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Ini Masa Berlaku Sistem One Way di Tol Trans Jawa saat Arus Mudik 2026

Media Indonesia
06/3/2026 11:11
Ini Masa Berlaku Sistem One Way di Tol Trans Jawa saat Arus Mudik 2026
Foto udara sejumlah kendaraan pemudik melaju perlahan di Gerbang Tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025).(Antara)

PEMERINTAH melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) resmi merilis skema rekayasa lalu lintas untuk mengawal arus mudik dan balik Lebaran 2026 (1447 H). Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran jutaan kendaraan yang akan melintasi Tol Trans Jawa.

1. Jadwal One Way (Satu Arah) Mudik 2026

Sistem One Way akan diberlakukan secara penuh pada puncak arus mudik untuk memprioritaskan kendaraan dari arah Jakarta menuju Timur (Semarang/Solo).

Periode Lokasi Ruas Tol Waktu Pelaksanaan
Arus Mudik KM 70 (Cikatama) - KM 421 (Semarang-Solo) 17 Maret (12.00 WIB) - 20 Maret (24.00 WIB)
Arus Balik KM 421 (Semarang-Solo) - KM 70 (Cikatama) 23 Maret (12.00 WIB) - 29 Maret (24.00 WIB)

2. Sistem Ganjil Genap Mudik 2026

Aturan Ganjil Genap berlaku bagi kendaraan pribadi guna membatasi volume kendaraan di jalan tol utama.

  • Ruas Utama: Tol Karawang Barat (KM 47) sampai Gerbang Tol Kalikangkung (KM 414).
  • Ruas Tambahan: Tol Tangerang-Merak (KM 31 - KM 98).
  • Waktu Mudik: 17 Maret (14.00 WIB) s.d 20 Maret (24.00 WIB).
  • Waktu Balik: 23 Maret (00.00 WIB) s.d 29 Maret (24.00 WIB).
Penting: Sterilisasi jalur dilakukan 2 jam sebelum jadwal One Way dimulai. Kendaraan dari arah berlawanan akan diarahkan keluar tol melalui jalan arteri.

3. Jadwal Contraflow Tol Jakarta-Cikampek

Contraflow diterapkan untuk menambah lajur di titik penyempitan (bottleneck) tanpa menutup arus dari arah berlawanan secara total.

  • Lokasi: KM 47 (Karawang Barat) hingga KM 70 (Cikampek).
  • Puncak Mudik: 17 Maret hingga 20 Maret 2026 (Berlaku 24 Jam).
  • Periode Tambahan: 21 Maret (12.00-20.00 WIB) dan 22 Maret (09.00-18.00 WIB).

Panduan Keamanan Berkendara saat One Way

Meskipun jalur One Way memberikan ruang lebih luas, pemudik diimbau untuk tetap waspada:

  1. Pindah Lajur Bertahap: Jika ingin masuk ke rest area, mulailah berpindah ke lajur paling kiri atau paling kanan (tergantung lokasi rest area) setidaknya 2 KM sebelumnya.
  2. Jangan Berhenti di Bahu Jalan: Bahu jalan hanya digunakan untuk keadaan darurat. Berhenti sembarangan dapat memicu kecelakaan beruntun.
  3. Pantau Saldo Elektronik: Pastikan saldo kartu tol mencukupi untuk tarif terjauh agar tidak menghambat antrean di gerbang tol.



Editor : Putri yuliani
