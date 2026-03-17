Kapolda Metro Jaya: 40 Persen Warga Jadetabek Sudah Mudik, Puncak Arus mulai Malam Ini

Kapolda Metro Jaya menyebut 40% warga Jadetabek sudah mudik. Puncak arus diprediksi malam ini (17/3).(Antara)

KAPOLDA Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri mengonfirmasi bahwa gelombang mudik dari wilayah aglomerasi Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) terus mengalir deras. Hingga Selasa (17/3) siang, tercatat sebanyak 40 persen pemudik telah meninggalkan wilayah ibu kota dan sekitarnya.

Berdasarkan pantauan Operasi Ketupat Jaya 2026, Kapolda memprediksi akan terjadi lonjakan signifikan atau puncak arus mudik gelombang kedua yang dimulai pada Selasa malam hingga Rabu (18/3) esok hari.

Prediksi Puncak Arus Mudik Malam Ini

"Sudah 40% warga Jadetabek yang berangkat mudik. Kemungkinan puncaknya terjadi nanti malam dan besok. Angka ini akan terus meningkat secara drastis," ujar Irjen Asep Edi Suheri dilansir dari Antara, Selasa (17/3).

Baca juga : Polri Terapkan One Way Nasional 18 Maret, Ini Jam dan Rutenya!

Meskipun volume kendaraan mulai meningkat di ruas tol maupun jalur arteri menuju arah Cikampek, Kapolda memastikan kondisi lalu lintas masih dalam kategori ramai lancar. Hingga saat ini, pihak kepolisian belum memberlakukan rekayasa lalu lintas ekstrem.

"Sejauh ini arus masih aman, jadi belum ada penerapan contraflow maupun one way. Namun, seluruh personel di lapangan sudah dalam posisi siaga penuh untuk mengantisipasi kepadatan di titik-titik krusial," tegasnya.

Layanan Penitipan Kendaraan di Polsek

Selain memantau jalur darat, Kapolda Metro Jaya juga telah melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah titik keberangkatan utama, termasuk Terminal Bus Pulogebang, Stasiun Pasar Senen, hingga Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Baca juga : Puncak Arus Mudik: One Way Nasional Dilaksanakan Rabu 18 Maret 2026

Irjen Asep memberikan imbauan khusus bagi warga yang hendak meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Ia meminta masyarakat memastikan seluruh instalasi listrik, kompor, dan tabung gas dalam kondisi mati, serta pintu rumah terkunci rapat.

Sebagai langkah preventif terhadap tindak kriminalitas, Kapolda telah menginstruksikan jajaran Polres hingga Polsek untuk meningkatkan patroli di pemukiman warga bersama perangkat desa dan RT/RW.

"Bagi warga yang merasa khawatir meninggalkan kendaraannya di rumah, saya sudah memerintahkan seluruh Polres dan Polsek untuk menerima penitipan kendaraan bermotor secara gratis. Silakan manfaatkan fasilitas ini agar mudik lebih tenang," pungkasnya. (Ant/Z-10)