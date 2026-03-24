Puncak Arus Balik Lebaran 2026, Kapolri Lepas Flag Off One Way Nasional di Gerbang Tol Kalikangkung

KAPOLRI Listyo Sigit Prabowo di gerbang tol Kalikangkung saat melepas one way arus balik Lebaran 2026.(Dok. MI)

KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo, secara resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas one way nasional untuk mengurai kepadatan pada puncak arus balik Lebaran 2026. Peresmian one way nasional yang ditandai dengan flag off dilaksanakan di Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Selasa (24/3) pukul 14.25 WIB.

Kebijakan ini diambil seiring tingginya volume kendaraan yang meninggalkan Jakarta melalui jalur tol. Hingga 24 Maret 2026, tercatat sekitar 2.380.401 kendaraan telah melintas. Dalam sesi konferensi pers, Kapolri menyampaikan bahwa rekayasa lalu lintas one way nasional diberlakukan mulai KM 414 GT Kalikangkung hingga KM 70 Cikampek.

“Sebelumnya telah diberlakukan one way secara bertahap, dan sore ini kita terapkan one way nasional untuk mengurai kepadatan di puncak arus balik,” ujar Kapolri.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolri didampingi sejumlah pejabat, antara lain Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Perhubungan, Menteri Kesehatan, Kepala Badan Usaha Jalan Tol, Direktur Utama PT Jasa Marga, serta pejabat terkait lainnya. Turut hadir Gubernur Jawa Tengah dan Kapolda Jawa Tengah.

Sebelum pelepasan dimulai, Kapolri juga menyempatkan diri menyapa para pemudik yang tengah mengantre di gerbang tol. Dalam kesempatan tersebut, ia membagikan ratusan paket bingkisan berupa makanan ringan, perlengkapan kesehatan, serta mainan anak untuk membantu mengurangi kejenuhan selama perjalanan.

Kapolri menegaskan bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama selama arus balik. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak memaksakan diri apabila mengalami kelelahan.

“Bagi masyarakat yang melakukan perjalanan balik agar tetap menjaga keamanan dan keselamatan. Manfaatkan fasilitas yang telah disediakan, baik rest area, pos pengamanan, maupun pos terpadu. Jika lelah, silakan beristirahat dan jangan memaksakan diri,” tegasnya.

Selain itu, masyarakat juga didorong untuk memanfaatkan moda transportasi lain, seperti kereta api, guna mengurangi kepadatan di jalur darat.

Polri memastikan seluruh personel di sepanjang jalur tol maupun arteri tetap bersiaga penuh untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen dalam mewujudkan tagline mudik tahun ini, yaitu “Mudik Aman, Keluarga Bahagia.” (H-3)