Periode Angkutan Lebaran, Kemenhub Lakukan Rampcheck Lebih dari 60 Ribu Bus

Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
DIREKTORAT Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah melakukan inspeksi keselamatan atau rampcheck 60.946 armada bus pada periode angkutan Lebaran 2006. Hal itu guna memastikan keselamatan dan kenyamanan para pemudik yang menggunakan angkutan umum.
"Dari angka tersebut sebanyak 27.635 atau 45,34% adalah armada AKAP, sebanyak 27.461 atau 45,06% adalah kendaraan AKDP, angkutan pariwisata sebanyak 2.651 atau 4,35% dan kategori lainnya sebanyak 3.199 atau 5,25%," papar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan dalam keterangan di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (24/3).
Berdasarkan hasil rampcheck sejak 23 Februari 2026 hingga 23 Maret 2026, sebanyak 60.946 unit bus telah dilakukan rampcheck dengan rincian status Diizinkan Operasional sebanyak 38.758 unit atau 63,59%.
"Ada yang Peringatan Perbaikan (Melanggar Teknis Penunjang) sebanyak 13.116 unit atau 21,52%. Mendapat sanksi Tilang dan Dilarang Operasional (Melanggar Administrasi) sebanyak 1.941 unit atau 3,18% dan Dilarang Operasional (Melanggar Teknis Utama) sebanyak 7.131 unit ata 11,70%," jelas Aan.
Pihaknya menyebut pengecekan tidak hanya dilakukan pada kendaraan melainkan kepada para pengemudi. Telah diperiksa kesehatan sekitar 683 pengemudi.
"Sebagian besar pengemudi yang diperiksa itu sehat dan laik untuk berkendara yaitu 634 orang atau sekitar 92,83%. Sementara 40 orang atau 5,86% laik berkendara dengan catatan dan 9 pengemudi dinyatakan tidak laik berkendara," ungkapnya.
Pada Selasa (24/3), kegiatan rampcheck dilakukan di Rest Area Km 45 Tol Jagorawi Ciawi, Kabupaten Bogor. Hal itu mengingat banyaknya volume angkutan umum yang mengarah ke Puncak dan Sukabumi untuk berwisata.
Sebanyak 34 unit kendaraan telah diperiksa di Rest Area Ciawi dengan rincian sebanyak 18 unit Diijinkan Operasional, 16 kendaraan dinyatakan Peringatan Perbaikan (Melanggar Teknis Penunjang).
"Kendaraan yang dinyatakan tidak memenuhi aspek teknis dan/atau administrasi di antaranya BLU-e tidak aktif sebanyak 2 kendaraan, tidak memiliki BLU-e sebanyak 3 kendaraan, KPS tidak aktif sebanyak 3 kendaraan, tidak ada KPS sebanyak 13 kendaraan," kata Aan.
Ia mengimbau agar seluruh operator bus dapat bekerja sama mendukung aspek keselamatan dan kenyamanan masyarakat di momen besar perayaan Idul Fitri ini. Hal itu dilakukan dengan mengoperasionalkan armada yang laik jalan dan menyediakan pengemudi yang sehat serta prima. (H-3)
DIREKTORAT Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub mengimbau pemudik agar memaksimalkan waktu work from anywhere (WFA) atau bekerja dari mana saja untuk mengurai puncak arus balik.
Kemenhub fasilitasi pemulangan jenazah pemudik yang meninggal di Pelabuhan Gilimanuk menuju Kebumen. Koordinasi dilakukan dengan Polri & ASDP demi kelancaran.
Lukman menyebutkan hingga tanggal 17 Maret 2026 pukul 10.30 WIB, terdapat dua pesawat yang masih berstatus stranded atau tertahan di Indonesia.
TIKET pesawat mahal dikeluhkan oleh masyarakat saat arus mudik lebaran 2026. Kementerian Perhubungan atau Kemenhub mengatakan mahalnya tiket pesawat karena ada skema transit
Kemenhub siapkan 6.000 tiket mudik gratis kapal laut rute Kendari, Raha, dan Baubau. Simak jadwal, syarat KTP/KK, dan lokasi pendaftaran di sini!
KAPOLRI Listyo Sigit Prabowo, secara resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas one way nasional untuk mengurai kepadatan pada puncak arus balik Lebaran 2026.
PT PLN (Persero) berhasil menjaga kelancaran ibadah dan aktivitas masyarakat selama periode Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2026 dengan pasokan listrik yang andal.
Yaqut Cholil Qoumas bersyukur bisa Lebaran bersama keluarga saat tahanan rumah. Kini ia kembali ditahan di Rutan KPK terkait kasus kuota haji.
BPH Migas memastikan pasokan BBM aman di jalur Bogor-Puncak-Cianjur saat arus wisata Lebaran 2026. Layanan motoris BBM juga disiagakan.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersilaturahmi dengan 250 ojol di Surabaya, beri sembako dan bantuan sebagai bentuk apresiasi.
