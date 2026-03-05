6.000 Tiket Mudik Gratis Kemenhub 2026 Pakai Kapal Laut Sudah Bisa Dipesan, Ini Lokasi Loketnya!

Mudik Gratis Kemenhub 2026 Pakai Kapal Laut Sudah Bisa Dipesan.(Dok. Media Indonesia)

KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) menyiapkan sekitar 6.000 tiket kapal gratis untuk warga yang hendak mudik ke kampung halaman dengan rute Kendari-Raha-Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada tahun 2026.

Program mudik gratis ini merupakan upaya pemerintah untuk menekan beban biaya masyarakat sekaligus meningkatkan keselamatan transportasi selama masa angkutan lebaran.

Kuota Terpisah dari Program Pemprov Sultra

Kepala Operasional PT Pelayaran Dharma Indah Cabang Kendari, Sardif, menjelaskan bahwa kuota yang disiapkan oleh Kemenhub ini berbeda dengan tiket kapal gratis yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra.

Baca juga : Tinggal 1 Kloter Lagi! Simak Panduan Daftar Mudik Gratis Jakarta 2026: Syarat, Lokasi Verifikasi, dan Jadwal Berangkat

"Beda, ini dari Kementerian Perhubungan yang memberikan kuota tiket gratis untuk masyarakat melalui Dharma Indah," kata Sardif saat dihubungi di Kendari, Kamis (5/3).

Sebagai informasi, Pemprov Sultra sendiri juga menyiapkan sekitar 7.000 tiket mudik gratis, sehingga total ketersediaan tiket gratis di wilayah Sultra tahun ini menjadi sangat signifikan bagi masyarakat kepulauan.

Jadwal Lengkap Mudik Gratis Kendari-Raha-Baubau

Kuota 6.000 tiket gratis tersebut mencakup rute perjalanan mudik Kendari-Raha, Raha-Kendari, Kendari-Baubau, dan Baubau-Kendari. Berikut adalah rincian jadwal keberangkatannya:

Baca juga : Cara Cepat Lolos Verifikasi Mudik Gratis Kemenhub 2026 via Nusantara Hub, Begini Bocorannya!

Rute Perjalanan Tanggal Keberangkatan (Maret 2026) Waktu (WITA) Kendari - Raha 12, 13, 14, 25, 26 13.00 Kendari - Baubau 17, 18, 26 Sesuai Jadwal Kapal Raha - Kendari 17, 18, 27, 28, 29 Sesuai Jadwal Kapal

Syarat dan Lokasi Pendaftaran

Masyarakat yang ingin mendapatkan tiket gratis dari Kemenhub ini dapat melakukan pendaftaran langsung di Loket Pelabuhan Nusantara Kendari. Berikut adalah dokumen yang wajib dibawa:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak dua lembar.

Bagi anak atau bayi yang belum memiliki KTP, wajib membawa fotokopi Kartu Keluarga (KK).

Sardif menegaskan bahwa proses pendaftaran saat ini sudah dibuka. Namun, ada beberapa aturan ketat yang harus dipatuhi calon pemudik.

Catatan Penting: Pendaftaran tiket mudik gratis ini tidak bisa diwakili dan tiket ini tidak untuk diperjualbelikan kepada pihak lain.

Mengingat kuota yang terbatas, masyarakat diimbau untuk segera mendaftarkan diri di Pelabuhan Nusantara Kendari sebelum masa keberangkatan tiba. (Ant/Z-10)