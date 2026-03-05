6.000 Tiket Mudik Gratis Kemenhub 2026 Pakai Kapal Laut Sudah Bisa Dipesan, Ini Lokasi Loketnya!

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) menyiapkan sekitar 6.000 tiket kapal gratis untuk warga yang hendak mudik ke kampung halaman dengan rute Kendari-Raha-Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada tahun 2026.
Program mudik gratis ini merupakan upaya pemerintah untuk menekan beban biaya masyarakat sekaligus meningkatkan keselamatan transportasi selama masa angkutan lebaran.
Kepala Operasional PT Pelayaran Dharma Indah Cabang Kendari, Sardif, menjelaskan bahwa kuota yang disiapkan oleh Kemenhub ini berbeda dengan tiket kapal gratis yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra.
"Beda, ini dari Kementerian Perhubungan yang memberikan kuota tiket gratis untuk masyarakat melalui Dharma Indah," kata Sardif saat dihubungi di Kendari, Kamis (5/3).
Sebagai informasi, Pemprov Sultra sendiri juga menyiapkan sekitar 7.000 tiket mudik gratis, sehingga total ketersediaan tiket gratis di wilayah Sultra tahun ini menjadi sangat signifikan bagi masyarakat kepulauan.
Kuota 6.000 tiket gratis tersebut mencakup rute perjalanan mudik Kendari-Raha, Raha-Kendari, Kendari-Baubau, dan Baubau-Kendari. Berikut adalah rincian jadwal keberangkatannya:
|Rute Perjalanan
|Tanggal Keberangkatan (Maret 2026)
|Waktu (WITA)
|Kendari - Raha
|12, 13, 14, 25, 26
|13.00
|Kendari - Baubau
|17, 18, 26
|Sesuai Jadwal Kapal
|Raha - Kendari
|17, 18, 27, 28, 29
|Sesuai Jadwal Kapal
Masyarakat yang ingin mendapatkan tiket gratis dari Kemenhub ini dapat melakukan pendaftaran langsung di Loket Pelabuhan Nusantara Kendari. Berikut adalah dokumen yang wajib dibawa:
Sardif menegaskan bahwa proses pendaftaran saat ini sudah dibuka. Namun, ada beberapa aturan ketat yang harus dipatuhi calon pemudik.
Catatan Penting: Pendaftaran tiket mudik gratis ini tidak bisa diwakili dan tiket ini tidak untuk diperjualbelikan kepada pihak lain.
Mengingat kuota yang terbatas, masyarakat diimbau untuk segera mendaftarkan diri di Pelabuhan Nusantara Kendari sebelum masa keberangkatan tiba. (Ant/Z-10)
PROGRAM mudik gratis 2026 kembali digelar oleh Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
Ingin ikut Mudik Gratis Kemenhub 2026? Simak strategi jitu daftar di nusantara.kemenhub.go.id, syarat dokumen, dan daftar rute bus serta truk motor.
Kegiatan yang diinisiasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Kendari itu melibatkan petugas kebersihan, pemuda, dan pelajar sebagai dukungan terhadap Gerakan Indonesia ASRI.
Damkarmat Kota Kendari mengerahkan tujuh mobil pemadam untuk memadamkan kebakaran yang terjadi sejak pukul 05.18 WITA dan menghanguskan 15 kios, dua ruko, serta satu minibus.
Pemkot Kendari mengukuhkan sebanyak 736 ketua RT dan 240 ketua RW hasil pemilihan serentak.
Menko PMK Pratikno membuka Seleksi Tilawatil Qur’an dan Musabaqah Al-Hadits (STQH) Nasional XXVIII Tahun 2025
STQH tahun ini mengusung tema "Syiar Al-Quran dan Hadis: Merawat Kerukunan, Melestarikan Lingkungan."
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved