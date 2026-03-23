Puncak Arus Balik Diprediksi 24 Maret, Pemudik Diimbau Manfaatkan WFA

Kendaraan di jalan tol saat arus balik Lebaran 2026.(Dok. Kemenhub)

DIREKTORAT Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengimbau pemudik agar memaksimalkan waktu work from anywhere (WFA) atau bekerja dari mana saja untuk mengurai puncak arus balik yang diprediksi pada Selasa (24/3). Pada periode tersebut, diperkirakan 285 ribu kendaraan pemudik akan kembali ke Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) melalui jalur tol.

"Kami imbau masyarakat untuk bisa memanfaatkan waktu WFA yang diberikan agar bisa kembali pada tanggal 25,26 atau 27 Maret," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan dalam keterangan resmi, Senin (23/3).

Ia menegaskan kebijakan WFA berlaku bagi masyarakat yang bekerja di sektor pemerintahan dan BUMN serta dihimbau dapat diterapkan juga di sektor swasta. Pihaknya berharap pengusaha swasta memberi kelonggaran kepada para pegawainya untuk memanfaatkan WFA dalam mengatur waktu kepulangan. Menurut Aan imbauan itu penting agar tidak terjadi penumpukan kendaraan secara masif di jalan.

"Hal ini perlu menjadi perhatian bersama mengingat tingginya lonjakan kendaraan yang terjadi pada puncak arus mudik kemarin," ungkapnya.

Berdasarkan data Jasa Marga, hingga tanggal 22 Maret 2026 pukul 14.00 WIB, sebesar 39,9% kendaraan telah melintas masuk ke Jakarta dari total proyeksi 3,4 juta kendaraan. Jumlah tersebut dihitung dari empat gerbang tol (GT) utama, yaitu GT Cikupa, GT Ciawi, GT Cikatama dan GT Kalihurip Utama.

Aan kemudian menekankan agar pemudik tidak beristirahat di bahu jalan karena akan sangat berbahaya, berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas serta menambah kemacetan.

"Kami juga mengingatkan masyarakat untuk menggunakan rest area sebaik-baiknya. Maksimalkan waktu 30 menit supaya bisa bergantian dengan yang lainnya atau maksimalkan tempat istirahat yang juga berada di luar jalur tol," tegas Aan. (H-3)