Lonjakan Arus Balik Lebaran 2026 Kereta Api dari Yogyakarta Dimulai Besok

MANAJER Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih mengatakan bahwa puncak arus balik lebaran 2026 di Daop 6 Yogyakarta mulai terlihat besok atau 23 Maret 2026 yang ditandai dengan 28.148 tiket yang sudah dipesan. Pihaknya memprediksi arus balik akan mencapai puncak pada 24 Maret 2026 dengan angka pemesanan tiket telah mencapai 28.911 dan berpotensi masih terus bertambah.

"Oleh karena itu, masyarakat kembali diingatkan untuk segera melakukan pemesanan tiket arus balik agar tidak kehabisan," ungkap dia, Minggu 22/3). Masyarakat juga dapat memanfaatkan fitur Connecting Train atau Kereta Persambungan sebagai opsi untuk mendapatkan alternatif kereta api menuju relasi yang diinginkan.

Ia menjelaskan, berdasarkan pantauan data sementara per Minggu (22/3) pkl 09.00 WIB, volume kedatangan di Daop 6 tercatat sebanyak 32.854 penumpang yang juga menjadi angka kedatangan tertinggi selama masa Angkutan Lebaran kali ini.

Sementara di volume keberangkatan tercatat sebanyak 28.700 penumpang. Angka keberangkatan ini juga menunjukkan kenaikan jika dibandingkan dengan angka keberangkatan hari sebelumnya yakni 22.713 penumpang. Angka ini masih dinamis seiring penjualan tiket yang terus berlangsung hingga tengah malam nanti.

“Hari ini atau sehari pasca Lebaran, KAI Daop 6 mencatatkan rekor angka kedatangan tertinggi selama 12 hari pelaksanaan Angkutan Lebaran. Ini menunjukkan selain penumpang yang pulang ke Jogja dan Solo maupun daerah sekitarnya untuk bersilaturahmi, juga menunjukkan bahwa masa liburan Lebaran untuk berwisata menghabiskan sisa cuti bersama baru dimulai," imbuh dia.

Feni menambahkan, keterjualan tiket Angkutan Lebaran periode 11 Maret hingga 1 April 2026 per hari ini telah mencapai 459.948 tiket atau 86% dari total kapasitas tiket yang disediakan yakni 532.830 tiket. "Masih tersedia sebanyak 40.073 tempat duduk dari stasiun wilayah Daop 6 Yogyakarta yang dapat dipesan hingga akhir masa Angkutan Lebaran pada 1 April 2026 nanti," imbuh dia.

Ia menambahkan, ada 6 stasiun dengan volume kedatangan penumpang terbanyak per Minggu (22/3) per pukul 09.00 WIB:

1. Stasiun Yogyakarta dengan volume kedatangan mencapai 12.127 penumpang

2. Stasiun Solobalapan dengan volume kedatangan mencapai 7.864 penumpang

3. Stasiun Lempuyangan dengan volume kedatangan mencapai 4.960 penumpang

4. ?Stasiun Klaten dengan volume kedatangan mencapai 2.347 penumpang

5. Stasiun Purwosari dengan volume kedatangan mencapai 1.622 penumpang

6. ?Stasiun Wates dengan volume kedatangan mencapai 1.111 penumpang

Selain itu, ada 6 stasiun dengan volume keberangkatan penumpang terbanyak per Minggu (22/3) pukul 09.00 WIB:

1. Stasiun Yogyakarta dengan volume keberangkatan mencapai 8.907 penumpang

2. Stasiun Solobalapan dengan volume keberangkatan mencapai 7.518 penumpang

3. Stasiun Lempuyangan dengan volume keberangkatan mencapai 4.082 penumpang

4. Stasiun Klaten dengan volume keberangkatan mencapai 2.705 penumpang

5. Stasiun Purwosari dengan volume keberangkatan mencapai 1.635 penumpang

6. Stasiun Wates dengan volume keberangkatan mencapai 1.219 penumpang



Pihaknya kembali mengingatkan kepada penumpang untuk memastikan lagi jadwal keberangkatan KA dan mengatur waktu perjalanan dari rumah menuju stasiun agar tidak terlalu mepet dan tidak terburu-buru, sehingga perjalanan mudik tetap nyaman. (H-4)