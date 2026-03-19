Menikmati Kemewahan Jalur Jawa: Jadwal dan Fasilitas Kereta Panoramic Jakarta-Solo 2026

Kereta panoramic(MI/HO)

PT Kereta Api Pariwisata (KAI Wisata) kembali menghadirkan inovasi layanan perjalanan eksklusif dengan mengoperasikan Kereta Panoramic pada rute Jakarta–Yogyakarta hingga Solo pulang pergi (PP).

Kehadiran rute ini menjadi jawaban atas tingginya antusiasme masyarakat terhadap pengalaman perjalanan mewah dengan suguhan panorama alam yang memukau sepanjang jalur Jawa.

Penambahan layanan ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas pengalaman pelanggan melalui standar Service Excellence. Direktur Utama KAI Wisata, Raden Agus Dwinanto Budiadji, menyatakan bahwa inovasi ini bertujuan memberikan kesan mendalam bagi setiap penumpang.

"Hadirnya Kereta Panoramic pada rute Jakarta - Yogyakarta hingga Solo merupakan wujud komitmen KAI Wisata untuk terus menghadirkan layanan perjalanan yang tidak hanya nyaman, tetapi juga memberikan pengalaman yang berkesan," ujar Raden Agus.

Fasilitas Premium Kereta Panoramic

Melalui jendela kaca luas dan fitur automatic sunroof, pelanggan dapat menikmati bentang alam sepanjang perjalanan dengan sensasi berbeda. Selain keunggulan desain gerbong, penumpang juga dimanjakan dengan berbagai fasilitas premium, di antaranya:

Akses ke Luxury Lounge di stasiun.

di stasiun. Sajian snack, kopi, teh, dan air mineral gratis.

Fasilitas Free WiFi selama perjalanan.

selama perjalanan. Layanan dedicated train attendant untuk kenyamanan maksimal.

Jadwal Keberangkatan Kereta Panoramic 2026

Jadwal operasional Kereta Panoramic untuk rute ini berlaku mulai 23 Februari hingga 1 April 2026. Berikut adalah rincian jadwal keberangkatannya:

Nama Kereta Relasi Berangkat Tiba KA Manahan Panoramic Gambir – Solo Balapan 10.30 WIB 18.18 WIB KA Manahan Panoramic Solo Balapan – Gambir 09.50 WIB 17.31 WIB KA Manahan Panoramic Gambir – Solo Balapan 22.50 WIB 06.31 WIB KA Manahan Panoramic Solo Balapan – Gambir 22.35 WIB 06.33 WIB KA Tambahan Panoramic Gambir – Yogyakarta 07.10 WIB 14.42 WIB KA Tambahan Panoramic Yogyakarta – Gambir 18.20 WIB 01.55 WIB

Informasi Pemesanan: Masyarakat dapat memperoleh tiket melalui aplikasi Access by KAI, website resmi kaiwisata.id, atau menghubungi Kontak Chat Bisnis di +62 811-1220-7227. Ikuti juga informasi terbaru di media sosial @kawisata.

Kehadiran rute ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata nasional serta memberikan alternatif transportasi yang lebih berkelas bagi masyarakat Indonesia.

"Kami optimistis layanan ini tidak hanya menjadi pilihan transportasi, tetapi juga bagian dari pengalaman wisata itu sendiri," tutup Raden Agus. (Z-1)