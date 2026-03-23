Masa Angkutan Lebaran 2026, KA Commuter Yogyakarta Layani Lebih dari 552 Ribu Pengguna

Stasiun Tugu Yogyakarta.(Dok. MI)

MEMASUKI Hari ketiga Lebaran 2026, Senin (23/3) KAI Commuter Wilayah 6 Yogyakarta terpantau ramai lancar didominasi oleh pengguna musiman dengan volume pengguna sebanyak 48.564 orang yang terdiri dari 41.418 pengguna Commuter Line Yogyakarta-Palur dan 7.146 pengguna Commuter Line Prameks (data pukul 14.00 WIB).

VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda menyampaikan, angka ini masih akan terus bertambah sampai jadwal keberangkatan terakhir Commuter Line Yogyakarta-Palur dan Commuter Line Prameks.

"Dari data total volume pengguna sejak masa Angkutan Lebaran 2026 di 13 Maret s.d hari ini, KAI Commuter Area 6 Yogyakarta telah mengangkut 552.282 pengguna," kata dia. Mereka terdiri dari 480.270 pengguna Commuter Line Yogyakarta-Palur dan 72.012 pengguna Commuter Line Prameks.

Pada Minggu (22/3) kemarin, jumlah volume pengguna Commuter Line Yogyakarta-Palur dan Commuter Line Prameks tembus di angka 75.782 orang. “Kemari volume tertinggi pada masa Angkutan Lebaran tahun 2026, jika dibandingkan dengan hari pertama Lebaran Sabtu (21/2) sebesar 46.986 orang,” kata Karina.

Stasiun yang dipadati oleh pengguna dan menjadi stasiun dengan volume tertinggi pada masa Angkutan Lebaran adalah Stasiun Yogyakarta dengan jumlah pengguna yang naik dan turun sebanyak 141.916 orang. Stasiun ini yang menjadi titik akses utama menuju kawasan wisata Malioboro, pusat kota, serta berbagai destinasi favorit lainnya.

“Tidak hanya karena lokasinya yang strategis dengan kawasan wisata tapi juga karena stasiun Yogyakarta sudah terintegrasi dengan transportasi kereta api jarak jauh, Kereta Bandara YIA, Trans Jogja dan transportasi berbasis online lainnya”, tambah Karina.

Selain Stasiun Yogyakarta, stasiun lainnya dengan volume tinggi yaitu stasiun Lempuyangan dengan volume pengguna yang naik dan turun sebanyak 61.281 orang, disusul stasiun Solo Balapan sebanyak 55.487 orang, dan stasiun Purwosari sebanyak 43.890 orang.

Untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama libur Lebaran, KAI Commuter Area 6 Yogyakarta mengoperasikan mulai hari Minggu (22/3) sampai dengan Selasa (24/3), KAI Commuter menambah 3 perjalanan Commuter Line Yogyakarta-Palur, sehingga totalnya menjadi 34 perjalanan.

Berikut jadwal Commuter Line tambahan pada 22-24 Maret 2026:

Commuter Line No. 1077 (Palur- Yogyakarta) jadwal keberangkatan 17.40 tiba pukul 18.57 WIB;

Commuter Line No. 10186 (Yogyakarta- Palur) jadwal keberangkatan 12.54 tiba pukul 14.11 WIB;

Commuter Line No. 10964 (Yogyakarta-Palur) jadwal keberangkatan 19.30 tiba pukul 20.47 WIB.

Pihaknya mengingatkan kembali agar para pengguna untuk dapat datang lebih awal sebelum jadwal keberangkatan kereta untuk mengantisipasi kondisi lalu lintas di jalan raya yang semakin padat pada masa mudik Lebaran.

KAI Commuter mengimbau agar para pengguna tetap mengikuti aturan yang berlaku dan menjaga ketertiban serta kebersihan saat di stasiun maupun di Commuter Line. (H-3)