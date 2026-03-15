Penumpang Melonjak, PT KAI Daop 6 Yogyakarta Tambah Kereta Angkutan Lebaran 2026

Stasiun Kereta Api Yogyakarta.(Dok. MI)

MEMASUKI hari ke-5 Angkutan Lebaran 2026, Minggu (15/3), KAI Daop 6 Yogyakarta mencatat sebanyak 46.884 penumpang kereta api jarak jauh yang datang (turun) dan berangkat (naik) di Daop 6 Yogyakarta. Berdasarkan pantauan data sementara per Minggu (15/3) pkl 09.00 WIB, volume kedatangan tercatat sebanyak 23.560 penumpang, dan volume keberangkatan sebanyak 23.324 penumpang. Angka ini masih dinamis seiring penjualan tiket angkutan Lebaran 2026 yang terus berlangsung hingga tengah malam nanti.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan, berdasarkan pantauan data per hari ini, masih tersedia sebanyak 163.024 tiket dari wilayah Daop 6 Yogyakarta hingga akhir masa Angkutan Lebaran pada 1 April 2026 nanti," ujar Feni.

Feni menambahkan, keterjualan tiket Angkutan Lebaran 2026 hingga hari ini telah mencapai 70% dari total kapasitas tiket yang disediakan yakni 533.270 tiket. "Artinya sudah terjual sebanyak 370.246 tiket dari stasiun wilayah Daop 6 Yogyakarta," ungkap dia, Minggu (15/3).

Ia menyampaikan data 6 stasiun dengan volume kedatangan penumpang terbanyak per Minggu (15/3) pukul 09.00 WIB. Pertama, Stasiun Yogyakarta dengan volume kedatangan mencapai 10.053 penumpang. Kedua, Stasiun Lempuyangan dengan volume kedatangan mencapai 3.950 penumpang.

Ketiga, Stasiun Solobalapan dengan volume kedatangan mencapai 5.200 penumpang . Keempat, Stasiun Klaten dengan volume kedatangan mencapai 2.946 penumpang.

Kelima, Stasiun Purwosari dengan volume kedatangan mencapai 1.106 penumpang. Keenam, ⁠Stasiun Wates dengan volume kedatangan mencapai 767 penumpang.

Berikut 6 stasiun dengan volume keberangkatan penumpang terbanyak per Minggu (15/3) pukul 09.00 WIB. Pertama, Stasiun Yogyakarta dengan volume keberangkatan mencapai 9.992 penumpang. Kedua, Stasiun Lempuyangan dengan volume keberangkatan mencapai 4.746 penumpang.

Ketiga, Stasiun Solobalapan dengan volume keberangkatan mencapai 4.505 penumpang. Keempat, Stasiun Purwosari dengan volume keberangkatan mencapai 1.162 penumpang.

Kelima, Stasiun Klaten dengan volume keberangkatan mencapai 768 penumpang. Keenam, ⁠Stasiun Wates dengan volume keberangkatan mencapai 480 penumpang.

KA Tambahan Angkutan Lebaran 2026

PT KAI Daop 6 Yogyakarta menambah 1 lagi kereta api tambahan untuk mendukung kelancaran mudik dan balik masyarakat dalam momen liburan Lebaran 2026, yaitu KA Tambahan relasi Solo Balapan - Gambir pulang pergi (PP).

Feni menjelaskan, KA Tambahan tersebut memberikan lebih banyak pilihan perjalanan bagi masyarakat pada periode Angkutan Lebaran 2026. KA tambahan ini terdiri dari 1 kereta luxury, 4 kereta eksekutif, dan 3 kereta ekonomi. Khusus untuk kereta kelas ekonominya mendapatkan promo potongan harga hingga 30 persen.

“KA Tambahan Solo Balapan-Gambir ini akan beroperasi mulai tanggal 15 hingga 31 Maret 2026," kata dia.

Feni menambahkan, pengoperasian KA tambahan ini merupakan upaya KAI untuk mengakomodasi tingginya kebutuhan perjalanan masyarakat selama periode Angkutan Lebaran 2026.

Pengoperasian KA tambahan relasi Solo Balapan-Bandung ini merupakan bentuk komitmen KAI dalam memberikan lebih banyak pilihan perjalanan bagi masyarakat pada masa Angkutan Lebaran.

"Selain menambah kapasitas tempat duduk, KAI juga menghadirkan promo diskon hingga 30 persen untuk kelas ekonominya,” ungkap Feni.

KA Tambahan Solo Balapan – Gambir (KA 10923) berangkat dari Stasiun Solo Balapan pukul 23.20 WIB dan tiba di Stasiun Gambir pukul 07.42 WIB pada hari berikutnya.

KA Tambahan Gambir – Solo Balapan (KA 10960) berangkat dari Stasiun Gambir pukul 11.50 WIB dan tiba di Stasiun Solo Balapan pukul 20.32 WIB.

“Kami mengimbau masyarakat untuk segera melakukan pemesanan tiket melalui aplikasi Access by KAI atau kanal penjualan resmi lainnya agar tidak kehabisan tiket, serta memastikan perjalanan mudik maupun balik dapat berlangsung dengan lebih terencana dan nyaman,” tutup dia. (H-3)