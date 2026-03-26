Penumpang Whoosh Naik 11,3 Persen selama Periode Angkutan Lebaran 2026

Insi Nantika Jelita
26/3/2026 12:46
Penumpang Whoosh Naik 11,3 Persen selama Periode Angkutan Lebaran 2026
Kereta cepat Whoosh.(Dok. Antara)

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencatat peningkatan volume penumpang Whoosh selama periode Angkutan Lebaran 2026. Pada periode H-8 hingga H+3 atau 13-25 Maret, jumlah,  penumpang tercatat mencapai 224.827 penumpang, meningkat 11,3% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang mencapai 202.007 penumpang.

Puncak sementara Angkutan Lebaran 2026 terjadi pada Selasa, 24 Maret 2026 dengan volume mencapai 24.315 penumpang dalam satu hari. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan puncak Angkutan Lebaran 2025 yang tercatat sebesar 23.462 penumpang, atau meningkat sekitar 3,6 persen.

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi menyampaikan Angkutan Lebaran tahun ini, volume penumpang Whoosh menunjukkan tren yang sangat positif.

“Hingga saat ini, jumlah penumpang harian tertinggi tercatat pada Selasa lalu dengan 24 ribu penumpang. Angka tersebut lebih tinggi 3,6% dibandingkan capaian puncak pada Angkutan Lebaran 2025 yang sebesar 23.462 penumpang," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (26/3).

Pihaknya melihat masih adanya tren permintaan tinggi dan diproyeksikan akan tetap berada di atas 20 ribu penumpang per hari hingga akhir pekan, serta berpotensi meningkat kembali pada akhir masa libur seiring masyarakat kembali beraktivitas.

Selain itu, KCIC juga memproyeksikan akan terjadi peningkatan kembali pada 28 hingga 29 Maret 2026 seiring berakhirnya masa Angkutan Lebaran serta dimulainya kembali aktivitas sekolah dan berakhirnya kebijakan work from anywhere (WFA).

Peningkatan ini menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat selama masa libur Lebaran sekaligus semakin kuatnya minat masyarakat dalam menggunakan Whoosh sebagai moda transportasi utama untuk perjalanan antarkota. (H-3)



Editor : Putri Rosmalia
