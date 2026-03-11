AHY Sebut Proyek Whoosh hingga Jawa Timur Tunggu Masalah Keuangan KCJB Selesai

Ilustrasi.(Antara Foto)

MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infrawil) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan proyek kereta cepat Whoosh hingga ke Jawa Timur masih menunggu restrukturisasi keuangan PT Kereta Cepat Indonesia China yang merupakan operator Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Proyek lanjutan Whoosh hingga Jawa Timur, ujar AHY, menunggu proyek restrukturisasi sehingga keuangan tetap berjalan.

AHY mengatakan bahwa pihaknya juga telah bertemu Kementerian Keuangan dan Danantara membahas proyek Whoosh yang rencananya akan dilanjutkan hingga Banyuwangi.

AHY mengatakan pemerintah masih mencari solusi masalah keuangan kereta cepat Jakarta Bandung. Apabila sudah selesai, proyek lanjutan Whoosh dapat berjalan.

"Kita pastikan dulu KCJB-nya tuntas, baru setelah itu kita kembangkan berikutnya," kata AHY.

Menurutnya keberadaan Whoosh hingga Banyuwangi Jawa Timur dapat menstimulasi pembangunan daerah-daerah di sekitar jalur tersebut.

Adapun waktu tempuh dari Jakarta-Surabay menggunakan kereta cepat Whoosh diestimasi menurut AHY sekitar 3 jam.

"Sekaligus juga pertumbuhan ekonomi baru bisa kita hadirkan di sepanjang jalur," ucap AHY.






