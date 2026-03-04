Pemerintah Kawal Penuh Persiapan Mudik Lebaran dan Kelancaran Lalu Lintas

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memastikan pemerintah mengawal penuh kesiapan arus mudik Lebaran tahun ini. Fokusnya bukan hanya kelancaran lalu lintas, tetapi juga kelayakan infrastruktur dan penurunan biaya perjalanan.
Hal itu diungkapkan olehnya seusai mengikuti kegiatan Buka Bersama Partai Demokrat di Jakarta, Rabu (4/3). Menurut AHY, kesiapan mudik harus dilihat secara menyeluruh karena melibatkan berbagai moda transportasi.
"Terus dikawal, upaya untuk menyiapkan segala sarana-sarana transportasi, sekali lagi bicara transportasi berarti multimoda pasti paling banyak menggunakan jalan, artinya jalan kita harus bagus, kalau ada yang rusak, ada yang lobang harus ditambal, diperbaiki segera. Kementerian PU persiapkan langkah-langkah dan sudah punya pengalaman di masa-masa sebelumnya," ujarnya.
Ia menambahkan, pengalaman saat periode Natal dan Lebaran sebelumnya menjadi acuan. Peralatan berat dan material perbaikan disebut sudah disiagakan untuk dikerahkan secara cepat di berbagai daerah.
Selain infrastruktur jalan, kesiapan armada transportasi menjadi perhatian utama. Pemerintah memastikan kondisi pesawat, kapal, kereta, hingga bus dalam keadaan layak operasi, mengingat mobilitas masyarakat terus meningkat setiap tahun.
"Tentunya berbicara transportasinya, penerbangan kita, kapal-kapal kita juga harus fit kondisinya, termasuk juga bis, kendaraan publik, darat, dan kereta," jelasnya.
Pemerintah, imbuh AHY, menyadari setia tahun terjadi peningkatan mobilitas pada momen-momen libur lebaran. Karenanya, segala aspek infrastruktur dan fasilitas penunjang akan dipastikan tersedia dan dapat digunakan oleh masyarakat.
"Misalnya pada saat penyebrangan kapal, rest-rest area itu juga harus disiapkan dan trafik atau lalu lintas diatur dengan baik, tentu kerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan Polri, khususnya Korlantas," tutur AHY.
"Kita memastikan dengan teknologi, dengan manajemen yang modern dan menggunakan sistem yang sudah proven, mudah-mudahan kali ini juga bisa disiapkan dengan baik," tambahnya.
Tak hanya soal kelancaran, pemerintah juga menargetkan penurunan biaya perjalanan agar lebih terjangkau bagi masyarakat. Langkah itu mencakup tarif tiket dan jalan tol.
"Tentunya upaya untuk menurunkan harga tiket, baik penerbangan, kapal, maupun juga kereta, di samping menurunkan tarif jalan tol. Mudah-mudahan ini juga bisa meringankan, akan bisa menggerakkan ekonomi lokal juga ketika mobilitasnya tinggi," pungkas AHY.
