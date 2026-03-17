KCIC Siapkan 653 Ribu Kursi Whoosh untuk Angkutan Lebaran 2026, Operasikan hingga 62 Perjalanan per Hari

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyiapkan berbagai langkah operasional dan pelayanan untuk menghadapi periode Angkutan Lebaran 2026. Layanan kereta cepat Whoosh akan beroperasi selama 18 hari, mulai 13 hingga 30 Maret 2026, guna mengakomodasi lonjakan mobilitas masyarakat selama musim mudik.

Pada periode tersebut, KCIC menyediakan total 653.888 tempat duduk bagi penumpang Whoosh. Layanan kereta cepat ini akan beroperasi dengan hingga 62 perjalanan per hari untuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat selama masa Lebaran.

Prediksi Penumpang Whoosh Lebaran 2026 Naik 4 Persen

General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa, menjelaskan bahwa perusahaan telah menyiapkan berbagai strategi agar operasional Whoosh selama periode Angkutan Lebaran berjalan dengan aman dan lancar.

KCIC memperkirakan jumlah penumpang Whoosh pada Lebaran 2026 meningkat sekitar 4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sejalan dengan tren peningkatan pengguna kereta cepat dari tahun ke tahun, potensi lonjakan penumpang harian juga diprediksi meningkat. Jika pada Angkutan Lebaran 2025 jumlah penumpang harian mencapai sekitar 23 ribu orang, maka pada Angkutan Lebaran 2026 diperkirakan mencapai sekitar 25 ribu penumpang per hari.

Ratusan Personel Operasional dan Pengamanan Disiagakan

Untuk memastikan pelayanan tetap optimal selama masa Angkutan Lebaran, KCIC menyiapkan 352 personel kru operasional. Tim ini terdiri dari berbagai petugas penting seperti:

Masinis

Teknisi kereta

Petugas Operation Control Center (OCC)

Kru pelayanan di dalam kereta

Seluruh personel operasional tersebut telah memiliki sertifikasi dari Kementerian Perhubungan yang sesuai dengan standar keselamatan operasional perkeretaapian.

Selain kru operasional, KCIC juga menyiagakan 551 personel pengamanan Mereka terdiri dari petugas keamanan internal KCIC, petugas security operasional, serta dukungan dari TNI dan Polri. Personel ini ditempatkan di berbagai area strategis seperti stasiun, jalur operasional, hingga area depo.

KCIC juga menugaskan 309 petugas posko dari internal perusahaan yang tetap bertugas selama masa Angkutan Lebaran. Petugas tersebut ditempatkan di seluruh stasiun Whoosh, Posko Pusat Kementerian Perhubungan, serta sejumlah area operasional untuk memantau layanan sekaligus memberikan bantuan kepada penumpang.

Didukung Teknologi Monitoring dan Sistem Keamanan Modern

Dari sisi keselamatan operasional, perjalanan kereta cepat Whoosh juga didukung oleh berbagai sistem teknologi canggih yang terintegrasi.

KCIC mengoperasikan 1.773 unit CCTV yang tersebar di berbagai lokasi, mulai dari stasiun, jalur operasional, depo, hingga di dalam rangkaian kereta. Sistem ini memungkinkan pemantauan kondisi operasional secara real-time.

Selain itu, jalur kereta cepat juga dilengkapi dengan berbagai sensor dan sistem peringatan dini untuk memantau kondisi lingkungan serta mendeteksi potensi gangguan operasional.

Sistem tersebut meliputi:

17 sensor angin kencang

8 sensor hujan

6 sensor benda asing

7 sistem peringatan dini gempa bumi

Seluruh perangkat ini dipasang di sejumlah titik sepanjang jalur.

Antisipasi Risiko Bencana di Jalur Operasional

KCIC juga melakukan mitigasi terhadap potensi bencana alam di sepanjang jalur kereta cepat.

Beberapa titik yang menjadi perhatian antara lain:

6 titik potensi sedimentasi

8 titik rawan banjir

22 titik potensi longsor

Untuk menjaga keselamatan perjalanan, KCIC menempatkan petugas yang berjaga 24 jam di area tersebut guna melakukan pemantauan rutin serta memastikan penanganan cepat jika terjadi gangguan operasional.

Fasilitas Lengkap untuk Kenyamanan Penumpang

Selain aspek operasional dan keselamatan, KCIC juga memastikan fasilitas pelayanan bagi penumpang tersedia secara lengkap di seluruh stasiun Whoosh.

Beberapa fasilitas yang tersedia antara lain:

WiFi gratis

Layanan porter

Konektivitas intermoda ke bandara dan transportasi lanjutan

Ruang tunggu VIP

Playground anak

Musala

Fasilitas bagi penumpang berkebutuhan khusus

Tenant makanan dan minuman

Area parkir

ATM

Loker penyimpanan barang

Kursi pijat

Eva menegaskan bahwa KCIC berkomitmen memberikan layanan transportasi terbaik bagi masyarakat selama musim mudik Lebaran.

“Dengan berbagai kesiapan operasional, dukungan teknologi keselamatan, serta fasilitas layanan yang tersedia, KCIC siap melayani mobilitas masyarakat selama masa Angkutan Lebaran dengan perjalanan Whoosh yang aman, nyaman, dan tepat waktu,” tutup Eva.