Lonjakan Pemudik Diprediksi Naik, Wamen LH Tekankan soal Pengelolaan Sampah

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
WAKIL Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono menyoroti potensi lonjakan jumlah pemudik pada musim mudik Lebaran 2026, serta mengingatkan pentingnya kolaborasi antar-pengelola fasilitas transportasi serta pemudik untuk menjaga kebersihan.
"Kita sedang lihat persiapan mudik, tapi tentunya karena dari kami dari KLH, kami fokus dengan pengelolaan sampahnya, kita dengar akan ada peningkatan pemudik sekitar 20% di Stasiun Tegal sendiri dan bisa lebih, artinya sampah yang ditimbulkan akan naik, jadi kami harap dari para pemudik dan pengelola transportasi untuk menjaga fasilitas umum agar tetap bersih dari sampah," kata Wamen Diaz, Minggu (15/3).
Peninjauan fasilitas pengelolaan sampah dilakukan Wamen Diaz di sejumlah simpul transportasi antara lain Terminal Klari Karawang, Stasiun Cirebon, Stasiun Tegal, dan Stasiun Semarang Tawang.
Dalam kesempatan tersebut, Wamen Diaz menyampaikan apresiasi kepada sejumlah simpul transportasi yang telah menyediakan fasilitas pengelolaan sampah yang baik, termasuk tempat sampah terpilah serta penyediaan dispenser air minum gratis bagi penumpang, seperti di Stasiun Cirebon dan Stasiun Tegal.
"Kami apresiasi sudah ada tempat pemilahan tong sampah yang memisahkan antara sampah organik, anorganik, dan B3, PT KAI sudah memilah sampah dari sumbernya, saya mohon kerja sama masyarakat pemudik agar tidak mencampur lagi sampah yang dibuang supaya tidak susah lagi di hilir untuk pengelolaan sampahnya," ujarnya.
Selain dialog dengan pemerintah daerah setempat dan pengelola fasilitas transportasi, Wamen Diaz turut berbicara dengan para pemudik di masing-masing lokasi. Pada kesempatan ini, Diaz membagikan tempat makan, tumbler serta alat P3K untuk para pemudik.
"Kami dari KLH mau ngasih tempat makan sama tumbler agar tidak lagi pake plastik sekali pakai. Saya lihat ada water dispenser sehingga orang bisa secara gratis isi air kapanpun juga, tapi harus punya tumbler sendiri, sehingga tidak menggunakan botol plastik sekali pakai,” jelasnya.
Wamen Diaz menambahkan bahwa simpul transportasi juga dapat bekerja sama dengan kelompok swadaya masyarakat yang mengelola fasilitas seperti bank sampah dan TPS3R agar mengurangi beban sampah yang terbuang ke TPA.
"Kemungkinan perlu ada kerjasama dengan Bank Sampah terdekat ini untuk mengambil sampah yang high value lalu nanti yang low value atau no value at all bisa dibawa ke TPA," tuturnya. (H-3)
Sejumlah penumpang memenuhi geladak KM Prince Soya sebelum berlayar dari Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu.
Resmi! Hutama Karya berlakukan diskon tarif tol 30% di Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) untuk Mudik Lebaran 2026. Cek jadwal, ruas tol, dan rincian tarif terbarunya.
PEMPROV DKI Jakarta melarang para ASN menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi selama periode libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi dan mudik Lebaran 2026.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) memastikan kesiapan layanan bagi pelanggan selama masa Angkutan Lebaran 2026.
Pemerintah juga sudah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas kendaraan selama musim mudik.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) memastikan kesiapan layanan bagi pelanggan selama masa Angkutan Lebaran 2026.
ARUS mudik Lebaran 2026 menggunakan moda transportasi kereta api (KA) di wilayah Sumatra Utara mulai menunjukkan peningkatan signifikan memasuki periode H-7 Lebaran.
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi membuka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026, di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jumat (13/3).
Satuan Lalu Lintas Polres Bogor menyiapkan skema rekayasa lalu lintas satu arah sepenggal atau sistem buka-tutup di enam titik rawan kemacetan menuju kawasan wisata Puncak.
Kapasitas tersebut disediakan melalui total 28 perjalanan kereta api setiap hari, yang terdiri dari 24 perjalanan kereta api reguler, serta 4 perjalanan kereta api tambahan
