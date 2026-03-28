Menhub Pastikan Arus Balik Penyeberangan Sumatra-Jawa di Pelabuhan Bakauheni Lancar

Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
MENTERI Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meninjau arus balik Lebaran 2026 penyeberangan Sumatra-Jawa pada masa Angkutan Lebaran 2026 di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Lampung, pada Jumat (27/3) dan Sabtu (28/3). Dudy memastikan pergerakan masyarakat dari kampung halaman kembali menuju perantauan berjalan lancar dan aman.
"Sampai dengan hari ini, hari Sabtu, arus balik Lebaran di pelabuhan Bakauheni berjalan dengan baik. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang dalam perjalanan mudik maupun balik mengikuti arahan dan petunjuk petugas di lapangan," tutur l Dudy di Pelabuhan Bakauheni, Sabtu (28/3).
Berdasarkan data Posko Angkutan Lebaran PT ASDP Indonesia Ferry di Pelabuhan Bakauheni, realisasi kumulatif penumpang yang kembali ke Jawa sejak 22 Maret hingga 27 Maret 2026 pukul 14:00 WIB (H s.d. H+5) tercatat sebanyak 543.440 orang, atau sekitar 60% dari total 898.864 orang yang berangkat dari Jawa saat arus mudik (H-10 s.d. H).
Sementara itu, total kendaraan yang telah kembali mencapai 144.039 unit, atau 60,% dari total 239.920 unit kendaraan saat periode mudik. Angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 40% pemudik yang akan kembali dalam beberapa hari ke depan.
Dudy menyebut, Kementerian Perhubungan bersama dengan ASDP, Kepolisian RI serta seluruh stakeholder terkait telah menyiapkan operasional penyelenggaraan arus balik di pelabuhan Bakauheni dengan semaksimal mungkin. Dengan demikian, Menhub yakin sisa sekitar 40% pemudik yang akan kembali ke rantauan melalui pelabuhan Bakauheni akan terlayani dengan baik.
Ia menegaskan, aspek keselamatan menjadi salah satu prioritas dalam penyelenggaraan angkutan lebaran. Untuk itu Menhub memastikan seluruh layanan berjalan selamat, aman, dan nyaman.
Pada kesempatan ini, Menhub Dudy juga memastikan kesiapan pelayanan arus balik di pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. "Mengenai Ketapang - Gilimanuk, kami siapkan berkaitan masih tersisanya 51 persen pemudik kembali ke Pulau Bali melalui Pelabuhan Ketapang. Kami menyiapkan buffer zone, percepatan aktivasi TBB (tiba - bongkar - berangkat), menyiapkan kapal - kapal tambahan sehingga diharapkan jumlah tersebut bisa kami urai dalam waktu dua hari ini," lanjutnya.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang turut meninjau Pelabuhan Bakauheni pada Sabtu (28/3) mengatakan, puncak arus balik Lebaran 2026 di Pelabuhan Bakauheni telah terlewati dengan baik.
"Mudah-mudahan ini semua bisa terus kita jaga sehingga semua masyarakat yang melaksanakan mudik dan balik bisa menikmati perjalanannya dan sampai di rumah masing-masing dengan selamat," tuturnya. (H-3)
PERGERAKAN arus balik Lebaran 2026 dari Sumatra menuju Jawa lewat pelabuhan Bakauheni mulai menunjukkan tren peningkatan signifikan.
Terkait video viral yang menunjukkan penumpang tertahan di dalam kapal, Khoiri menegaskan bahwa hal tersebut merupakan prosedur keselamatan.
Kemenhub menerapkan delaying system dan menetapkan buffer zone di Pelabuhan Merak, Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk untuk mengantisipasi kepadatan arus mudik dan balik Lebaran 2026.
Selain pembagian dermaga penyeberangan, pemerintah juga menyiapkan delaying system atau rekayasa lalu lintas yang bertujuan untuk memperlambat kendaraan yang akan masuk ke dalam pelabuhan.
Fadil mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk memastikan arus balik lebaran berjalan lancar.
Untuk mengurai kepadatan arus kendaraan yang mengarah jalur Pantura, Satlantas Polres Purwakarta menempatkan sejumlah petugas di titik-titik rawan kemacetan.
Menurutnya, distribusi kendaraan yang tidak terkonsentrasi pada satu waktu menjadi kunci menjaga kelancaran di pelabuhan.
Kendaraan arus balik Lebaran 2026 masih memadati jalur Pantura dan Tol Trans Jawa di Jawa Tengah. Kepadatan diperkirakan meningkat hingga puncak arus balik kedua pada 29 Maret.
PEMERINTAH bersama Jasa Marga mengimbau para pemudik untuk mengatur jadwal kepulangan guna menghindari kemacetan pada puncak arus balik Lebaran 2026, serta menggunakan diskon tarif tol 30%.
Jasa Marga prediksi puncak arus balik 29 Maret capai 250 ribu kendaraan. Pemudik diimbau pulang lebih awal untuk nikmati diskon tol 30%.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved