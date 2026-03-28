Menhub Pastikan Arus Balik Penyeberangan Sumatra-Jawa di Pelabuhan Bakauheni Lancar

MENTERI Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi di Pelabuhan Bakauheni.(Dok. Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan)

MENTERI Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meninjau arus balik Lebaran 2026 penyeberangan Sumatra-Jawa pada masa Angkutan Lebaran 2026 di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Lampung, pada Jumat (27/3) dan Sabtu (28/3). Dudy memastikan pergerakan masyarakat dari kampung halaman kembali menuju perantauan berjalan lancar dan aman.

"Sampai dengan hari ini, hari Sabtu, arus balik Lebaran di pelabuhan Bakauheni berjalan dengan baik. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang dalam perjalanan mudik maupun balik mengikuti arahan dan petunjuk petugas di lapangan," tutur l Dudy di Pelabuhan Bakauheni, Sabtu (28/3).

Berdasarkan data Posko Angkutan Lebaran PT ASDP Indonesia Ferry di Pelabuhan Bakauheni, realisasi kumulatif penumpang yang kembali ke Jawa sejak 22 Maret hingga 27 Maret 2026 pukul 14:00 WIB (H s.d. H+5) tercatat sebanyak 543.440 orang, atau sekitar 60% dari total 898.864 orang yang berangkat dari Jawa saat arus mudik (H-10 s.d. H).

Sementara itu, total kendaraan yang telah kembali mencapai 144.039 unit, atau 60,% dari total 239.920 unit kendaraan saat periode mudik. Angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 40% pemudik yang akan kembali dalam beberapa hari ke depan.

Dudy menyebut, Kementerian Perhubungan bersama dengan ASDP, Kepolisian RI serta seluruh stakeholder terkait telah menyiapkan operasional penyelenggaraan arus balik di pelabuhan Bakauheni dengan semaksimal mungkin. Dengan demikian, Menhub yakin sisa sekitar 40% pemudik yang akan kembali ke rantauan melalui pelabuhan Bakauheni akan terlayani dengan baik.

Ia menegaskan, aspek keselamatan menjadi salah satu prioritas dalam penyelenggaraan angkutan lebaran. Untuk itu Menhub memastikan seluruh layanan berjalan selamat, aman, dan nyaman.

Pada kesempatan ini, Menhub Dudy juga memastikan kesiapan pelayanan arus balik di pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. "Mengenai Ketapang - Gilimanuk, kami siapkan berkaitan masih tersisanya 51 persen pemudik kembali ke Pulau Bali melalui Pelabuhan Ketapang. Kami menyiapkan buffer zone, percepatan aktivasi TBB (tiba - bongkar - berangkat), menyiapkan kapal - kapal tambahan sehingga diharapkan jumlah tersebut bisa kami urai dalam waktu dua hari ini," lanjutnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang turut meninjau Pelabuhan Bakauheni pada Sabtu (28/3) mengatakan, puncak arus balik Lebaran 2026 di Pelabuhan Bakauheni telah terlewati dengan baik.

"Mudah-mudahan ini semua bisa terus kita jaga sehingga semua masyarakat yang melaksanakan mudik dan balik bisa menikmati perjalanannya dan sampai di rumah masing-masing dengan selamat," tuturnya. (H-3)