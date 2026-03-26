Kurangi Kepadatan Pelabuhan Ketapang -Gilimanuk, Pemudik Diimbau Hindari Puncak Arus Balik

Antrean kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk.(Antara)

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengimbau pemudik menghindari perjalanan pada puncak arus balik kedua pada 28-29 Maret 2026. Hal itu untuk mengurangi potensi kepadatan di kawasan Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk.

Di sisi lain, ASDP menyebut kendaraan yang kembali dari Jawa ke Bali bertambah secara bertahap. Karenanya layanan penyeberangan tetap berjalan lancar tanpa kepadatan berarti.

Pada periode arus balik 22–25 Maret 2026, sebanyak 47.945 unit kendaraan telah kembali ke Bali. Angka tersebut setara 29% dari total kendaraan yang sebelumnya menyeberang ke Jawa. Sementara itu, sekitar 71% atau 117.367 unit kendaraan masih belum melakukan perjalanan balik.

"Angka ini menegaskan bahwa arus balik berlangsung bertahap, memberi ruang bagi sistem layanan tetap bekerja optimal tanpa tekanan berlebih," kata Wakil Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Yossianis Marciano dalam keterangannya, Kamis (26/3).

Ia menyampaikan, kondisi tersebut tidak terlepas dari kesiapan operasional yang diperkuat sejak awal masa angkutan Lebaran. Menurutnya, distribusi kendaraan yang tidak terkonsentrasi pada satu waktu menjadi kunci menjaga kelancaran di pelabuhan.

"Kami memastikan layanan di lintasan Ketapang–Gilimanuk tetap optimal dalam mengantisipasi arus balik. Pergerakan yang bertahap ini membantu menjaga ritme operasional tetap stabil,” ujarnya.

General Manager ASDP Cabang Ketapang Arief Eko menjelaskan, pengaturan kendaraan masuk pelabuhan dilakukan secara disiplin dengan dukungan buffer zone serta penguatan manajemen lalu lintas. "Seluruh skema operasional dijalankan adaptif, termasuk optimalisasi buffer zone agar arus kendaraan tetap mengalir tanpa penumpukan," ujarnya.

Kinerja layanan di Ketapang juga menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Posko pada 25 Maret 2026 (H+3), tercatat 223 trip kapal melayani lintasan Jawa–Bali. Jumlah penumpang mencapai 44.898 orang atau meningkat 6,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Peningkatan signifikan terlihat pada kendaraan roda dua yang mencapai 8.691 unit atau tumbuh 24,1%. Kendaraan logistik berupa truk juga naik menjadi 921 unit atau meningkat 18,7%.

Sementara itu, kendaraan roda empat tercatat 4.644 unit dan bus sebanyak 302 unit. Secara total, kendaraan yang menyeberang mencapai 14.558 unit, naik 14% dibandingkan tahun sebelumnya.

"Secara kumulatif sejak H-10 hingga H+3, total penumpang mencapai 375.617 orang atau naik 0,8%, dengan total kendaraan sebanyak 91.919 unit atau meningkat 5,5%," kata Arief. (Ifa/P-3)