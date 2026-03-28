Polres Purwakarta Atur Lalu Lintas di Cikopo, Antisipasi Arus Balik Gelombang II

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Mengantisipasi lonjakan arus balik Lebaran 2026, jajaran Polres Purwakarta melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) berupa pengaturan arus lalu lintas di depan Pos Terpadu Cikopo, Jalan Raya Cikopo, Desa Cinangka, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta,Jawa Barat.
Kegiatan langsung dibawah komando Kapolres Purwakarta AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, melibatkan personel Satlantas dan Sat Samapta Polres Purwakarta. Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan penyekatan terhadap kendaraan yang akan memasuki Gerbang Tol Cikopo.
Kapolres Purwakarta AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya selama arus balik Lebaran.
“Pengaturan arus lalu lintas ini kami lakukan untuk memastikan kelancaran dan keselamatan para pemudik. Kami juga mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi arahan petugas di lapangan serta mengikuti rekayasa lalu lintas yang diberlakukan,” kata Kapolres.Sabtu (28/3).
Sementara, untuk mengurai kepadatan arus kendaraan yang mengarah jalur Pantura, Satlantas Polres Purwakarta menempatkan sejumlah petugas di titik titik rawan penyendatan, seperti di perbatasan Kabupaten Purwakarta dan Karawang.
Termasuk berkoordinasi dengan Kepolisian Polres Karawang yang bertugas di simpang Jomin dan fly over Cikampek untuk menarik arus kendaraan yang menuju Pantura.
Polisi juga pemasangan water barrier di depan pintu keluar gerbang tol Cikampek mengarah jalan arteri jalur Pantura, untuk mengurangi volume arus kendaraan yang mengarah jalur Pantura dan dialihkan ke jalan arteri jalur tengah Kabupaten Subang melalui Sadang Purwakarta. (H-2)
Menurutnya, distribusi kendaraan yang tidak terkonsentrasi pada satu waktu menjadi kunci menjaga kelancaran di pelabuhan.
Kendaraan arus balik Lebaran 2026 masih memadati jalur Pantura dan Tol Trans Jawa di Jawa Tengah. Kepadatan diperkirakan meningkat hingga puncak arus balik kedua pada 29 Maret.
PEMERINTAH bersama Jasa Marga mengimbau para pemudik untuk mengatur jadwal kepulangan guna menghindari kemacetan pada puncak arus balik Lebaran 2026, serta menggunakan diskon tarif tol 30%.
Jasa Marga prediksi puncak arus balik 29 Maret capai 250 ribu kendaraan. Pemudik diimbau pulang lebih awal untuk nikmati diskon tol 30%.
ARUS lalu lintas di ruas tol Cikopo-Palimanan atau Tol Cipali kembali normal setelah arus mudik balik lebaran 2026
MEMASUKI H-4 Lebaran 2026, kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur Pantura Brebes, Jawa Tengah.
Arus lalu lintas di Jalur Pantai Utara (Pantura) Kota Cirebon, Jawa Barat, mulai mengalami peningkatan pada H-7 Lebaran atau 14 Maret 2026
Memasuki H-7 Lebaran, pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua mulai melintas di jalur Pantura
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan jalur Pantai Utara (Pantura) wilayah barat bebas lubang sebelum arus mudik Lebaran 2026.
Pekerja melakukan penambalan jalan di jalur Pantura Widasari, Indramayu, Jawa Barat.
