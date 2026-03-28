Polres Purwakarta Atur Lalu Lintas di Cikopo, Antisipasi Arus Balik Gelombang II

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Mengantisipasi lonjakan arus balik Lebaran 2026, jajaran Polres Purwakarta melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) berupa pengaturan arus lalu lintas di depan Pos Terpadu Cikopo, Jalan Raya Cikopo, Desa Cinangka, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta,Jawa Barat.

Kegiatan langsung dibawah komando Kapolres Purwakarta AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, melibatkan personel Satlantas dan Sat Samapta Polres Purwakarta. Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan penyekatan terhadap kendaraan yang akan memasuki Gerbang Tol Cikopo.

Kapolres Purwakarta AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya selama arus balik Lebaran.

“Pengaturan arus lalu lintas ini kami lakukan untuk memastikan kelancaran dan keselamatan para pemudik. Kami juga mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi arahan petugas di lapangan serta mengikuti rekayasa lalu lintas yang diberlakukan,” kata Kapolres.Sabtu (28/3).

Sementara, untuk mengurai kepadatan arus kendaraan yang mengarah jalur Pantura, Satlantas Polres Purwakarta menempatkan sejumlah petugas di titik titik rawan penyendatan, seperti di perbatasan Kabupaten Purwakarta dan Karawang.

Termasuk berkoordinasi dengan Kepolisian Polres Karawang yang bertugas di simpang Jomin dan fly over Cikampek untuk menarik arus kendaraan yang menuju Pantura.

Polisi juga pemasangan water barrier di depan pintu keluar gerbang tol Cikampek mengarah jalan arteri jalur Pantura, untuk mengurangi volume arus kendaraan yang mengarah jalur Pantura dan dialihkan ke jalan arteri jalur tengah Kabupaten Subang melalui Sadang Purwakarta. (H-2)