H-4 Lebaran, Kecelakaan di Jalan Utama Pantura Brebes, Arus Mudik Tersendat

Emak-emak korban tertabrak sepeda motor saat dinaikkan tandu untuk dilarikan ke RSUD Brebes.(MI/Suparji)

MEMASUKI H-4 Lebaran 2026, kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur Pantura Brebes, Jawa Tengah. Kecelakaan melibatkan seorang wanita yang pulang dari salat Subuh dan seorang pemudik kendaraan roda dua. Keduanya terluka, dan dilarikaan ke rumah sakit terdekat

Kecelakaan ini terjadi tepaatnya di jalan Utama Brebes kota, di kawasan alun-alun, pada Selasa (17/3) subuh. Seorang pemudik sepeda motor berpelat Jakarta menabrak seorang emak-emak yang baru pulang salat Subuh dari Masjid Agung Kota Brebes.

Saksi mata Warin, 42, warga Brebes, menuturkan jika kecelakaan terjadi saat pasangan suami istri yang sedang dalam perjalanan mudik melintas dari arah Jakarta. Pas di tempat kejadian, seorang wanita yang hendak pulang salaat Subuh di Masjid Agung Brebes, hendak menyeberang.

"Namun, saat melaju di sekitar Alun-Alun Brebes, tiba-tiba seorang perempuan yang masih mengenakan mukenah menyeberang jalan usai menunaikan salat Subuh di Masjid Agung Brebes," tutur Wairin.

Menurut Wairin diduga pengendara motor kaget melihat warga yang mendadak menyeberang sehingga tidak sempat menghindar. Benturan pun tak terelakkan hingga membuat ketiganya terjatuh di badan jalan.

"Sepeda motor dari arah barat ke timur, terus ada ibu-ibu habis Salat Subuh mengenakan mukena menyebrang. Mungkin pengendaranya kaget, akhirnya langsung nabrak," terang Warin.

Akibat terjadinya kecelakaan lalu lintaas ini, baik pemudik maupun emak-emak tersebut mengalami luka di bagian wajah. Warga yang berada di lokasi langsung memberikan pertolongan dan mengevakuasi para korban.

Petugas yang berada di Posko Pengamanan Lebaran 2026 Alun-alun Brebes bersama warga kemudian membawa para korban menggunakan ambulans ke RSUD Brebes untuk mendapatkan perawatan medis.

Kecelakaan lalu lintas di tengah kesibukan arus mudik ini sempat membuat arus lalu lintas di jalur Pantura Kota Brebes tersendat. Petugas mengimbau baik para pemudik maupun warga agar lebih berhati-hati saat melintasi dan atau menyeberang jalan. (JI/E-4)