Kementerian PU: Pantura Bebas Lubang sebelum Arus Mudik Lebaran

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta-Jawa Barat Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU Rina Kumala Sari(MI/Insi Nantika Jelita)

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan jalur Pantai Utara (Pantura) wilayah barat bebas lubang sebelum arus mudik Lebaran 2026. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pemudik yang melintasi jalur utama tersebut.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta-Jawa Barat Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU Rina Kumala Sari mengatakan kondisi jalan sempat mengalami penurunan akibat cuaca ekstrem dalam beberapa waktu terakhir, khususnya di jalur Pantura. Ia mengungkapkan jumlah lubang di jalan nasional di Provinsi Jawa Barat sekitar 7.400 lubang.

"Saat ini sudah kami tangani dan Alhamdulillah masih tersisa sebesar 226 lubang. Kalau di Pantura itu masih ada 131 lubang,” ujarnya di Posko Mudik PPK 1.3 Kalijaga, Cirebon, Jawa Barat, Rabu (11/3).

Pihaknya menargetkan seluruh lubang yang tersisa dapat segera diperbaiki sebelum arus mudik pada 13 Maret 2026.

“Kami targetkan dua hari ke depan sudah tidak ada lubang lagi,” kata Rina.

Meski demikian, ia mengakui kemungkinan munculnya lubang baru masih ada mengingat saat ini masih dalam musim hujan dan jalur Pantura dilintasi kendaraan dengan beban berat.

Pihaknya pun memastikan akan tetap konsisten menutup lubang dengan cepat, yakni dalam waktu 1x24 jam, dengan menyiapkan material tambalan cepat mantap (TCM). Material tersebut telah disiapkan di setiap posko Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mempercepat penanganan apabila ditemukan kerusakan jalan.

"Mudah-mudahan tidak ada lagi muncul lubang baru karena memang musim hujan, apalagi di jalur Pantura dengan lalu lintas berat kemudian juga hujan, muncul lubang-lubang baru," tuturnya.

"Tapi, kami tetap konsisten dengan cepat 1x24 jam akan menutup lubang tersebut dengan menyiapkan material TCM," sambungnya.

Melalui langkah tersebut, pemerintah menargetkan kondisi jalan nasional bebas dari lubang selama periode mudik dan arus balik Lebaran.

“Jadi, kami berharapkan zero pothole atau tidak ada lubang saat arus mudik dan arus balik,” ujarnya.

Untuk mendukung penanganan tersebut, Kementerian PU telah menyiapkan posko mudik di berbagai titik strategis sepanjang jalur nasional. Posko ini dapat digunakan untuk tempat istirahat pemudik.

“Saat ini kita berada di posko, posko 1.3 adalah satu dari 23 posko mudik Lebaran yang kami siapkan," tandas Rina. (E-3)