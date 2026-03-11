Kementerian PU: Pantura Bebas Lubang sebelum Arus Mudik Lebaran

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan jalur Pantai Utara (Pantura) wilayah barat bebas lubang sebelum arus mudik Lebaran 2026. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pemudik yang melintasi jalur utama tersebut.
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta-Jawa Barat Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU Rina Kumala Sari mengatakan kondisi jalan sempat mengalami penurunan akibat cuaca ekstrem dalam beberapa waktu terakhir, khususnya di jalur Pantura. Ia mengungkapkan jumlah lubang di jalan nasional di Provinsi Jawa Barat sekitar 7.400 lubang.
"Saat ini sudah kami tangani dan Alhamdulillah masih tersisa sebesar 226 lubang. Kalau di Pantura itu masih ada 131 lubang,” ujarnya di Posko Mudik PPK 1.3 Kalijaga, Cirebon, Jawa Barat, Rabu (11/3).
Pihaknya menargetkan seluruh lubang yang tersisa dapat segera diperbaiki sebelum arus mudik pada 13 Maret 2026.
“Kami targetkan dua hari ke depan sudah tidak ada lubang lagi,” kata Rina.
Meski demikian, ia mengakui kemungkinan munculnya lubang baru masih ada mengingat saat ini masih dalam musim hujan dan jalur Pantura dilintasi kendaraan dengan beban berat.
Pihaknya pun memastikan akan tetap konsisten menutup lubang dengan cepat, yakni dalam waktu 1x24 jam, dengan menyiapkan material tambalan cepat mantap (TCM). Material tersebut telah disiapkan di setiap posko Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mempercepat penanganan apabila ditemukan kerusakan jalan.
"Mudah-mudahan tidak ada lagi muncul lubang baru karena memang musim hujan, apalagi di jalur Pantura dengan lalu lintas berat kemudian juga hujan, muncul lubang-lubang baru," tuturnya.
"Tapi, kami tetap konsisten dengan cepat 1x24 jam akan menutup lubang tersebut dengan menyiapkan material TCM," sambungnya.
Melalui langkah tersebut, pemerintah menargetkan kondisi jalan nasional bebas dari lubang selama periode mudik dan arus balik Lebaran.
“Jadi, kami berharapkan zero pothole atau tidak ada lubang saat arus mudik dan arus balik,” ujarnya.
Untuk mendukung penanganan tersebut, Kementerian PU telah menyiapkan posko mudik di berbagai titik strategis sepanjang jalur nasional. Posko ini dapat digunakan untuk tempat istirahat pemudik.
“Saat ini kita berada di posko, posko 1.3 adalah satu dari 23 posko mudik Lebaran yang kami siapkan," tandas Rina. (E-3)
Pemerintah siapkan 10 ruas tol fungsional sepanjang 291 km untuk mudik Lebaran 2026, termasuk Tol IKN dan Japek II Selatan. Cek daftar lengkapnya di sini!
PT Perusahaan Gas Negara menghadirkan layanan Bengkel Keliling Compressed Natural Gas (CNG) di wilayah Cirebon, Jawa Barat.
Polda Jabar siagakan 26.692 personel gabungan untuk Operasi Ketupat Lodaya 2026. Simak rincian pengamanan arus mudik dan balik Lebaran di Jawa Barat di sini.
PT Jasa Marga (Persero) Tbk memberlakukan diskon tarif tol sebesar 30% selama empat hari di sembilan ruas jalan tol yang dikelola Jasa Marga Group.
Sebanyak 323 bus dengan 16.086 kursi akan diberangkatkan dari Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta. Sementara dari Bandung disiapkan 23 bus dengan 1.133 kursi.
Gerbang Tol Purwomartani, Kalasan, Sleman, difungsikan untuk arus mudik 2026. Kendaraan golongan I dari dapat menggunakan tol khusus 16–29 Maret 2026.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memperkirakan puncak kepadatan arus mudik Lebaran 1447 Hijriah/2026 akan terjadi pada 16 Maret dan 18 Maret 2026.
Kondisi ini menjadi krusial karena operasional Pelabuhan Ketapang–Gilimanuk akan ditutup total pada 18 Maret untuk menghormati ritual keagamaan di Bali.
Simak aturan resmi SKB 3 Menteri untuk Mudik Lebaran 2026. Jadwal One Way, Ganjil Genap, Contraflow, dan pembatasan truk di Tol Trans Jawa & Arteri.
KEMENTERIAN Perhubungan bersama Korlantas Polri dan Kementerian Pekerjaan Umum menetapkan strategi pembagian operasional pelabuhan penyeberangan untuk periode Angkutan Lebaran 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved