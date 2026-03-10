Headline
Pemerintah tak Reaktif Respons Harga Minyak

Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Arus Mudik 2026: Kendaraan Keluar DIY Bisa Lewat Gerbang Tol Purwomartani Kalasan

Agus Utantoro
10/3/2026 16:13
Arus Mudik 2026: Kendaraan Keluar DIY Bisa Lewat Gerbang Tol Purwomartani Kalasan
Gerbang Tol Purwomartani, Kalasan, Sleman, akan difungsikan sebagai pintu keluar pada arus mudik mendatang.(MI/Agus Utantoro)

GERBANG Tol Purwomartani, Kalasan, Sleman, akan difungsikan sebagai pintu keluar khusus pada arus mudik Lebaran 2026.

Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda DIY Ajun Komisaris Besar (AKB) Widya Mustikaningrum menjelaskan, ruas Tol Purwomartani–Prambanan sepanjang sekitar 12,25 kilometer akan difungsikan bagi kendaraan dari arah Yogyakarta menuju Klaten, Solo, dan sekitarnya. Operasional tol khusus ini berlaku mulai 16 hingga 29 Maret 2026, pukul 06.00–18.00 WIB.

“Kendaraan golongan I, seperti sedan, jip, minibus, pick-up, truk kecil, dan bus, diperbolehkan masuk tol melalui gerbang Purwomartani secara gratis. Namun, tarif tetap berlaku di gerbang tol berikutnya,” ujar Widya.

Baca juga : Arus Mudik Lebaran 2026, Gerbang Tol Purwomartani akan Difungsikan

Ia menambahkan, kendaraan yang masuk dari Purwomartani tidak bisa keluar di Prambanan, melainkan harus melanjutkan ke Gerbang Tol Klaten atau pintu keluar berikutnya.

Pemudik yang menuju DIY dari arah Jawa Tengah dapat memanfaatkan Exit Tol Prambanan atau exit lain di Klaten, kemudian melanjutkan perjalanan melalui jalur arteri yang sudah disiapkan.

Selama periode arus mudik dan balik, Polda DIY juga akan menerapkan rekayasa lalu lintas untuk kelancaran mobilitas, termasuk menutup beberapa u-turn di ruas jalan tertentu serta memberlakukan sistem satu arah di Kota Yogyakarta dan jalur wisata pantai Gunungkidul.

“Kami berharap pengguna jalan selalu mematuhi aturan lalu lintas serta mengikuti arahan petugas di lapangan dan rambu tambahan,” pungkasnya. (AU/I-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Irvan Sihombing
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved