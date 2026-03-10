Arus Mudik 2026: Kendaraan Keluar DIY Bisa Lewat Gerbang Tol Purwomartani Kalasan

Gerbang Tol Purwomartani, Kalasan, Sleman, akan difungsikan sebagai pintu keluar pada arus mudik mendatang.(MI/Agus Utantoro)

GERBANG Tol Purwomartani, Kalasan, Sleman, akan difungsikan sebagai pintu keluar khusus pada arus mudik Lebaran 2026.

Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda DIY Ajun Komisaris Besar (AKB) Widya Mustikaningrum menjelaskan, ruas Tol Purwomartani–Prambanan sepanjang sekitar 12,25 kilometer akan difungsikan bagi kendaraan dari arah Yogyakarta menuju Klaten, Solo, dan sekitarnya. Operasional tol khusus ini berlaku mulai 16 hingga 29 Maret 2026, pukul 06.00–18.00 WIB.

“Kendaraan golongan I, seperti sedan, jip, minibus, pick-up, truk kecil, dan bus, diperbolehkan masuk tol melalui gerbang Purwomartani secara gratis. Namun, tarif tetap berlaku di gerbang tol berikutnya,” ujar Widya.

Ia menambahkan, kendaraan yang masuk dari Purwomartani tidak bisa keluar di Prambanan, melainkan harus melanjutkan ke Gerbang Tol Klaten atau pintu keluar berikutnya.

Pemudik yang menuju DIY dari arah Jawa Tengah dapat memanfaatkan Exit Tol Prambanan atau exit lain di Klaten, kemudian melanjutkan perjalanan melalui jalur arteri yang sudah disiapkan.

Selama periode arus mudik dan balik, Polda DIY juga akan menerapkan rekayasa lalu lintas untuk kelancaran mobilitas, termasuk menutup beberapa u-turn di ruas jalan tertentu serta memberlakukan sistem satu arah di Kota Yogyakarta dan jalur wisata pantai Gunungkidul.

“Kami berharap pengguna jalan selalu mematuhi aturan lalu lintas serta mengikuti arahan petugas di lapangan dan rambu tambahan,” pungkasnya. (AU/I-1)