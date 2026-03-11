10 Ruas Tol Fungsional Dibuka saat Mudik Lebaran 2026, Ini Daftarnya

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
PEMERINTAH menyiapkan sejumlah ruas tol yang akan difungsikan sementara untuk mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2026. Secara total, terdapat 10 ruas tol dengan panjang mencapai 291,13 kilometer yang akan dibuka secara terbatas bagi pemudik.
Ruas tol tersebut tersebar di beberapa wilayah, mulai dari Sumatra, Jawa, hingga Kalimantan. Meski belum beroperasi secara komersial, kondisi jalan dinilai sudah cukup memadai untuk dimanfaatkan selama periode mudik.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pengoperasian tol fungsional ini merupakan upaya pemerintah untuk membantu mengurangi kepadatan kendaraan di jalur-jalur utama mudik.
Menurutnya, ruas tol yang difungsikan tersebut pada dasarnya masih dalam tahap pembangunan atau belum resmi dibuka. Namun dalam kondisi tertentu, jalan tersebut dapat dimanfaatkan secara sementara guna menunjang mobilitas masyarakat.
“Tol fungsional ini sangat dinantikan. Secara umum memang belum beroperasi, tetapi secara darurat bisa digunakan selama masa mudik dan arus balik Lebaran,” kata AHY di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (11/3).
Dari total panjang tol fungsional yang disiapkan, sekitar 90,73 kilometer berada di jaringan Trans Sumatra Toll Road. Sementara sisanya berada di Pulau Jawa serta satu ruas di Kalimantan yang menghubungkan Balikpapan dengan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Berikut daftar 10 ruas tol fungsional yang akan dibuka saat mudik Lebaran 2026:
Keberadaan tol fungsional ini diharapkan dapat membantu memperlancar arus kendaraan selama masa mudik Lebaran, sekaligus mengurangi potensi kemacetan di sejumlah jalur utama yang kerap padat saat musim libur panjang.
Pemudik diminta tetap berhati-hati mengingat kelengkapan jalan yang masih terbatas. (Z-10)
