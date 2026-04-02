Penumpang di Stasiun Tegal Tumbuh 15% pada Angkutan Lebaran 2026

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 4 Semarang, Jawa Tengah, menyampaikan bahwa masa Angkutan Lebaran 2026 yang berlangsung mulai 11 Maret hingga 1 April 2026 telah berakhir dengan aman, lancar dan terkendali.

Selama periode tersebut, Daop 4 Semarang mencatat peningkatan jumlah penumpang yang menggunakan jasa kereta api, baik untuk perjalanan mudik maupun arus balik. Pada masa tersebut, jumlah penumpang KA di Stasiun Tegal sebanyak 177.087 terdiri dari 84.810 penumpang naik dan 92.277 penumpang turun, meningkat 15% dibanding angkutan Lebaran 2025.

Pada masa arus mudik, penumpang terbanyak di Stasiun Tegal terjadi pada Rabu, 18 Maret 2026 dengan jumlah 8.433 penumpang. Sedangkan pada masa arus balik terjadi pada Selasa 24 Maret 2026 dengan jumlah penumpang sebanyak 11.908.

Untuk kapasitas angkut KA Daop 4 Semarang pada angkutan Lebaran 2026 pun mengalami peningkatan 4%, yakni sebanyak 424.260 tempat duduk. Sedangkan pada angkutan Lebaran 2025 sebanyak 408.368 tempat duduk.

Sementara untuk On Time Performance (OTP) KA keberangkatan Daop 4 tercatat 99.50% untuk keberangkatan dan 98,15% untuk kedatangan. Total KA keberangkatan Daop 4 pada 11 Maret - 1 April 2026 sebanyak 746 KA, meningkat 1% dibanding 2025.

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Luqman Arif, menyampaikan KAI mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelanggan yang telah mempercayakan kereta api sebagai transportasi pilihan dalam mendukung mobilitasnya selama masa Angkutan Lebaran Tahun 2026.

“Tingginya minat masyarakat ini menunjukkan kepercayaan yang semakin kuat terhadap moda transportasi kereta api sebagai pilihan utama yang aman, nyaman, dan tepat waktu,” ujar Luqman, melalui keterangan resmi, Kamis (2/4).

Luqman menunjukkan data jika penumpang dari Stasiun Tegal selama masa Angkutan Lebaran 2026 didominasi dengan tujuan Jakarta, Surabaya, Purwokerto dan Solo.

KA Favorit keberangkatan dari Stasiun Tegal, antara lain Kaligung, Tawang Jaya, Airlangga, Kamandaka dan Joglosemarkerto.

Untuk stasiun di Daop 4 terbanyak penumpang selama masa angkutan Lebaran 2026 Stasiun Semarang Tawang 170.165 penumpang naik, 178.447 penumpang turun, Stasiun Semarang Poncol 146.178 penumpang naik, 131.975 penumpang turun, Stasiun Tegal 146.178 penumpang naik, 92.277 penumpang turun, Stasiun Pekalongan 66.445 penumpang naik, 69.514 penumpang turun dan Stasiun Cepu 30.634 penumpang naik, 33.897 penumpang turun

"Capaian ini tidak terlepas dari berbagai persiapan yang telah dilakukan sebelumnya, mulai dari peningkatan perawatan sarana dan prasarana, kesiapan SDM, hingga optimalisasi pelayanan di stasiun dan di atas kereta api", jelas Luqman.

UCAPAN TERIMA KASIH

KAI Daop 4 Semarang menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam menyukseskan Angkutan Lebaran 2026.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Daerah, Kepolisian, TNI, BMKG, serta para relawan yang telah bekerja sama menjaga keamanan, keselamatan, dan kelancaran perjalanan kereta api. Dukungan dari seluruh stakeholder sangat berarti bagi kelancaran operasional selama masa angkutan Lebaran,” ucap Luqman.

Menurut Luqman KAI Daop 4 Semarang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan serta menjaga keselamatan dan ketepatan waktu perjalanan kereta api. “tidak hanya pada masa Angkutan Lebaran, tetapi juga dalam operasional sehari-hari,” pungkasnya. (E-2)