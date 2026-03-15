Menteri PPPA Pastikan Fasilitas Mudik di Stasiun Pasar Senen Ramah Perempuan dan Anak

Stasiun Pasar Senen dipenuhi pemudik.(Dok. MI/Ramdani)

MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA), Arifah Fauzi memastikan fasilitas dan layanan transportasi yang disediakan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) selama periode mudik Lebaran 2026 telah berjalan dengan baik serta memberikan rasa aman, nyaman, dan ramah bagi perempuan dan anak.

Hal tersebut disampaikan saat Menteri PPPA meninjau kesiapan sarana dan prasarana mudik Lebaran 2026 di Stasiun Pasar Senen bersama jajaran pengelola stasiun pada Jumat (13/3).

"Kami melihat adanya kemajuan yang luar biasa. Fasilitas di Stasiun Pasar Senen semakin baik dan kenyamanan bagi perempuan serta anak sudah semakin diperhatikan. Namun, fasilitas ini tidak hanya menjadi tanggung jawab penyedia layanan transportasi semata, diperlukan dukungan dan kerja sama dari semua pihak agar dapat berjalan secara optimal," kata Menteri Arifah, dikutip Minggu (15/3).

Baca juga : Tinjau Stasiun Cirebon, Dirut KAI Pastikan Layanan Angkutan Lebaran Siap

Dalam peninjauan tersebut, Menteri PPPA meninjau sejumlah fasilitas yang disediakan bagi pemudik sebagai bagian dari upaya mewujudkan mudik yang ramah perempuan dan anak. Fasilitas tersebut antara lain musala, ruang laktasi, ruang bermain anak yang dilengkapi permainan tradisional, serta ruang kesehatan.

Kehadiran berbagai fasilitas tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan layanan transportasi publik yang lebih inklusif dan ramah keluarga, khususnya selama periode arus mudik Lebaran yang diperkirakan mengalami peningkatan jumlah penumpang.

Selain meninjau fasilitas, Menteri PPPA juga menyapa para perempuan dan anak yang akan melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman.

Baca juga : Arus Mudik Lebaran 2026 Mulai Meningkat, 11 Ribu Penumpang KA Tinggalkan Medan

"Kesiapan sarana dan prasarana untuk mendukung kebutuhan spesifik dan perlindungan perempuan dan anak, selama periode mudik telah berjalan dengan baik melalui dukungan berbagai pihak, mulai dari pengelola transportasi, petugas layanan, hingga pemangku kepentingan terkait," ujarnya.

Menteri PPPA juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada selama perjalanan mudik Lebaran 2026 guna menjaga keamanan. Pemudik diharapkan segera melapor apabila mengalami atau menyaksikan tindak kekerasan maupun insiden lainnya selama perjalanan.

"Kami mengimbau para pemudik untuk tetap meningkatkan kewaspadaan selama perjalanan, termasuk dengan tidak membawa barang berharga secara berlebihan demi menjaga keamanan. Apabila masyarakat mengalami atau menyaksikan kekerasan maupun insiden lainnya selama perjalanan mudik, segera laporkan melalui Layanan SAPA 129 atau posko pengaduan mudik terdekat agar dapat segera ditindaklanjuti," tuturnya.

Ia juga berpesan agar para pemudik mempersiapkan perjalanan dengan baik, menjaga kondisi kesehatan, serta mematuhi arahan petugas selama berada di area transportasi publik. Dengan kesiapan fasilitas dan koordinasi berbagai pihak, diharapkan pengelolaan arus mudik Lebaran 2026 dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat, terutama perempuan dan anak.

Sementara itu, Kepala Stasiun Pasar Senen, Leno Yusandri menegaskan bahwa pihaknya terus memastikan kesiapan layanan dan fasilitas bagi penumpang selama masa mudik Lebaran.

"Kami berkomitmen memberikan pelayanan yang aman dan nyaman bagi seluruh penumpang, termasuk perempuan dan anak. Berbagai fasilitas seperti ruang laktasi, ruang bermain anak, ruang kesehatan, serta peningkatan pelayanan petugas terus kami siapkan agar perjalanan mudik masyarakat dapat berjalan dengan lancar," ujar Leno. (H-3)