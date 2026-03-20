Trafik Mudik Lebaran 2026 di Jalan Tol Trans Sumatra Tembus 159.057 Kendaraan

Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PERKEMBANGAN trafik kendaraan di Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) terus meningkat seiring berlangsungnya arus Mudik Lebaran 2026. Sejauh ini, trafik kendaraan terpantau tetap tinggi pada sejumlah ruas utama, khususnya pada koridor penghubung antarkota dan akses menuju kawasan perkotaan.
"Kondisi ini menunjukkan mobilitas masyarakat yang terus tumbuh seiring berlangsungnya arus mudik Lebaran 2026 di berbagai wilayah," kata Plh. EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) Hamdani, Jumat (20/3).
Ia menjelaskan, secara kumulatif, total trafik harian pada ruas tol yang telah beroperasi tercatat mencapai 159.057 kendaraan, atau meningkat 74,51% dibandingkan trafik normal.
"Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen Hutama Karya untuk memastikan layanan jalan tol tetap aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan," ujarnya.
Adapun rekap trafik harian ruas tol beroperasi yaitu:
Sementara itu, untuk ruas tol yang dioperasikan secara fungsional selama periode Mudik Lebaran 2026 pada 19 Maret 2026, tercatat sebagai berikut:
"Hutama Karya mengimbau seluruh pengguna jalan untuk merencanakan perjalanan dengan baik, terutama bagi masyarakat yang mulai melakukan perjalanan mudik lebih awal. Pengguna jalan diharapkan mematuhi rambu lalu lintas dan batas kecepatan, menjaga jarak aman, memastikan kondisi kendaraan dan pengemudi dalam kondisi prima, serta beristirahat di rest area terdekat apabila merasa lelah atau mengantuk," jelasnya.
Ia mengungkapkan, Hutama Karya berkomitmen untuk terus menjaga kelancaran dan keselamatan trafik di Jalan Tol Trans Sumatra melalui kesiapan petugas, sarana pendukung, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait sebagai wujud #MelayaniSepenuhHati.
"Masyarakat juga dapat memantau informasi terkini seputar kondisi trafik dan layanan jalan tol melalui akun resmi @hutamakaryatollroad serta aplikasi _HK Toll Apps_ yang menyediakan informasi operasional dan pembaruan kondisi lalu lintas secara real-time," pungkasnya. (RK)
Selama periode libur Idul Fitri 1447 H, PT JSN mencatat volume lalu lintas kendaraan yang melintas ruas Tol Solo - Ngawi sebanyak 258.257 kendaraan, atau rata-rata 28.695 kendaraan per hari.
Jumlah tersebut merupakan akumulasi kendaraan yang keluar melalui empat Gerbang Tol (GT) Utama, yakni GT Cikupa (arah Barat), GT Ciawi (arah Selatan), serta GT Cikampek Utama
Stasiun Rantauprapat menjadi tujuan favorit pemudik di Sumatra Utara selama Angkutan Lebaran 2026. KAI Divre I mencatat lebih dari 84 ribu penumpang hingga hari ke-10 arus mudik.
Diskominfosantik Kabupaten Bekasi memasang jaringan WiFi dan CCTV di Posko Terpadu Gedung Juang Tambun Selatan guna mendukung pemantauan arus mudik dan arus balik Idul Fitri 1447 H.
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyebut pengelolaan arus kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk telah kembali stabil dan terkendali. Hal itu menyusul keberhasilan penguraian antrean.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved