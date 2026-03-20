Trafik Mudik Lebaran 2026 di Jalan Tol Trans Sumatra Tembus 159.057 Kendaraan

Jalan Tol Trans Sumatra(Ist)

PERKEMBANGAN trafik kendaraan di Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) terus meningkat seiring berlangsungnya arus Mudik Lebaran 2026. Sejauh ini, trafik kendaraan terpantau tetap tinggi pada sejumlah ruas utama, khususnya pada koridor penghubung antarkota dan akses menuju kawasan perkotaan.

"Kondisi ini menunjukkan mobilitas masyarakat yang terus tumbuh seiring berlangsungnya arus mudik Lebaran 2026 di berbagai wilayah," kata Plh. EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) Hamdani, Jumat (20/3).

Ia menjelaskan, secara kumulatif, total trafik harian pada ruas tol yang telah beroperasi tercatat mencapai 159.057 kendaraan, atau meningkat 74,51% dibandingkan trafik normal.

Baca juga : Mudik Lebaran 2026, Trafik Jalan Tol Trans Sumatra Melonjak 78,35 Persen

"Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen Hutama Karya untuk memastikan layanan jalan tol tetap aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan," ujarnya.

Adapun rekap trafik harian ruas tol beroperasi yaitu:

Kendaraan yang melintasi Tol Terbanggi Besar – Kayu Agung (Terpeka) tercatat sebanyak 18.398 kendaraan atau meningkat 37,45% dibandingkan trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Palembang – Indralaya – Prabumulih (Palindra & Indraprabu) tercatat sebanyak 20.808 kendaraan atau meningkat 61,72% dibandingkan trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Betung – Tempino – Jambi (Bayung Lencir – Tempino – Sp. Ness) tercatat sebanyak 7.107 kendaraan atau turun 8,10% dibandingkan trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Bengkulu – Taba Penanjung (Bengtaba) tercatat sebanyak 2.087 kendaraan atau meningkat 48,54% dibandingkan trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Pekanbaru – Dumai (Permai) tercatat sebanyak 17.503 kendaraan atau meningkat 23,43% dibandingkan trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Pekanbaru – XIII Koto Kampar tercatat sebanyak 11.684 kendaraan atau meningkat 149,93% dibandingkan trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Indrapura – Kisaran tercatat sebanyak 18.313 kendaraan atau meningkat 121,55%dibandingkan trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat (Kuala Tanjung – Sinaksak) yang dikelola oleh PT Hutama Marga Waskita (HMW) tercatat sebanyak 38.850 kendaraan atau meningkat 150,08% dibandingkan trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Binjai – Langsa (Binjai – Pangkalan Brandan) tercatat sebanyak 12.603 kendaraan atau meningkat 58,33% dibandingkan trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Sigli – Banda Aceh Seksi 2–6 (Seulimeum – Baitussalam) tercatat sebanyak 8.072 kendaraan atau meningkat 168,80% dibandingkan trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Padang – Sicincin tercatat sebanyak 3.632 kendaraan atau meningkat 69,88%dibandingkan trafik normal.

Sementara itu, untuk ruas tol yang dioperasikan secara fungsional selama periode Mudik Lebaran 2026 pada 19 Maret 2026, tercatat sebagai berikut:

Baca juga : Stasiun Rantauprapat Jadi Destinasi Favorit Pemudik pada Angkutan Lebaran 2026

Tol Sigli – Banda Aceh (Sibanceh) Seksi 1 (Seulimeum – Padang Tiji), yang telah dibuka secara fungsional sejak 7 Desember 2025, mencatat trafik sebanyak 4.762 kendaraan.

Tol Palembang – Betung (Kramasan – Pangkalan Balai), yang telah dibuka secara fungsional sejak 13 Maret 2026, mencatat trafik sebanyak 4.532 kendaraan.

"Hutama Karya mengimbau seluruh pengguna jalan untuk merencanakan perjalanan dengan baik, terutama bagi masyarakat yang mulai melakukan perjalanan mudik lebih awal. Pengguna jalan diharapkan mematuhi rambu lalu lintas dan batas kecepatan, menjaga jarak aman, memastikan kondisi kendaraan dan pengemudi dalam kondisi prima, serta beristirahat di rest area terdekat apabila merasa lelah atau mengantuk," jelasnya.

Ia mengungkapkan, Hutama Karya berkomitmen untuk terus menjaga kelancaran dan keselamatan trafik di Jalan Tol Trans Sumatra melalui kesiapan petugas, sarana pendukung, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait sebagai wujud #MelayaniSepenuhHati.

"Masyarakat juga dapat memantau informasi terkini seputar kondisi trafik dan layanan jalan tol melalui akun resmi @hutamakaryatollroad serta aplikasi _HK Toll Apps_ yang menyediakan informasi operasional dan pembaruan kondisi lalu lintas secara real-time," pungkasnya. (RK)