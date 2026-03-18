Mudik Lebaran 2026, Trafik Jalan Tol Trans Sumatra Melonjak 78,35 Persen

Gerbang Tol Bengkulu(MI/Rudi Kurniawansyah)

Perkembangan trafik kendaraan di Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) terus melonjak seiring berlangsungnya arus Mudik Lebaran 2026. Trafik kendaraan terpantau mengalami peningkatan pada sejumlah ruas utama, khususnya pada koridor penghubung antarkota dan akses menuju kawasan perkotaan.

Plh. EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) Hamdani mengatakan kondisi ini menunjukkan mobilitas masyarakat yang terus tumbuh seiring dimulainya arus mudik Lebaran 2026 di berbagai wilayah.

"Secara kumulatif, total trafik harian pada ruas tol yang telah beroperasi tercatat mencapai 153.823 kendaraan, atau meningkat 78,35% dibandingkan trafik normal," ujar Hamdani, Rabu (17/3).

Dijelaskannya, peningkatan ini mencerminkan semakin tingginya pergerakan masyarakat yang melakukan perjalanan mudik lebih awal menjelang Hari Raya Idulfitri. Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen Hutama Karya untuk memastikan layanan jalan tol tetap aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.

Adapun rekap trafik harian ruas tol beroperasi yaitu:

Kendaraan yang melintasi Tol Terbanggi Besar – Kayu Agung (Terpeka) tercatat sebanyak 23.572 kendaraan atau meningkat 89,71% dibandingkan trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Palembang – Indralaya – Prabumulih (Palindra & Indraprabu) tercatat sebanyak 25.054 kendaraan atau meningkat 102,06% dibandingkan trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Betung – Tempino – Jambi (Bayung Lencir – Tempino – Sp. Ness) tercatat sebanyak 9.588 kendaraan atau meningkat 30,61% dibandingkan trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Bengkulu – Taba Penanjung (Bengtaba) tercatat sebanyak 2.041 kendaraan atau meningkat 42,73% dibandingkan trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Pekanbaru – Dumai (Permai) tercatat sebanyak 20.161 kendaraan atau meningkat 41,58% dibandingkan trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Pekanbaru – XIII Koto Kampar tercatat sebanyak 9.973 kendaraan atau meningkat 121,87% dibandingkan trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Indrapura – Kisaran tercatat sebanyak 13.232 kendaraan atau meningkat 58,01% dibandingkan trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat (Kuala Tanjung – Sinaksak) yang dikelola oleh PT Hutama Marga Waskita (HMW) tercatat sebanyak 27.810 kendaraan atau meningkat 83,58% dibandingkan trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Binjai – Langsa (Binjai – Pangkalan Brandan) tercatat sebanyak 12.953 kendaraan atau meningkat 70,79% dibandingkan trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Sigli – Banda Aceh Seksi 2–6 (Seulimeum – Baitussalam) tercatat sebanyak 9.439 kendaraan atau meningkat 235,55% dibandingkan trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Padang – Sicincin tercatat sebanyak 3.476 kendaraan atau meningkat 89,53% dibandingkan trafik normal.

Sementara itu, untuk ruas tol yang dioperasikan secara fungsional selama periode Mudik Lebaran 2026 pada 17 Maret 2026, tercatat sebagai berikut:

Tol Sigli – Banda Aceh (Sibanceh) Seksi 1 (Seulimeum – Padang Tiji) yang dioperasikan secara fungsional sejak 7 Desember 2025 mencatat trafik sebanyak 3.603 kendaraan.

Tol Palembang – Betung (Kramasan – Pangkalan Balai) yang dioperasikan secara fungsional sejak 13 Maret 2026 mencatat trafik sebanyak 4.399 kendaraan.

"Hutama Karya mengimbau seluruh pengguna jalan untuk merencanakan perjalanan dengan baik, terutama bagi masyarakat yang mulai melakukan perjalanan mudik lebih awal. Pengguna jalan diharapkan mematuhi rambu lalu lintas dan batas kecepatan, menjaga jarak aman, memastikan kondisi kendaraan dan pengemudi dalam kondisi prima, serta beristirahat di rest area terdekat apabila merasa lelah atau mengantuk," ungkapnya.

Ia menegaskan, Hutama Karya berkomitmen untuk terus menjaga kelancaran dan keselamatan trafik di Jalan Tol Trans Sumatra melalui kesiapan petugas, sarana pendukung, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait sebagai wujud #MelayaniSepenuhHati.

"Masyarakat juga dapat memantau informasi terkini seputar kondisi trafik dan layanan jalan tol melalui akun resmi @hutamakaryatollroad serta aplikasi HK Toll Apps yang menyediakan informasi operasional dan pembaruan kondisi lalu lintas secara real-time," pungkasnya. (RK)