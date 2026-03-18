Menhub Tinjau Puncak Mudik Lebaran 2026 di Ciwandan

MENTERI Perhubungan Dudy Purwagandhi bersama Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Agus Suryonugroho dan sejumlah pemangku kepentingan lain meninjau langsung puncak arus mudik Angkutan Lebaran 2026 di Pelabuhan Ciwandan, Banten, Rabu (18/3) dini hari. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung dinamika pelayanan penyeberangan bagi pemudik yang melintas melalui Pelabuhan Ciwandan.

Dalam peninjauan tersebut, rombongan yang didampingi Direktur Utama Pelindo Achmad Muchtasyar, Plh Executive Director 2 Pelindo Regional 2 Budi Prasetio, serta General Manager Pelindo Regional 2 Banten Benny Ariadi menyapa para pemudik sekaligus menyaksikan langsung proses layanan mulai dari kedatangan hingga keberangkatan ke kapal. Arus pergerakan kendaraan roda dua terlihat mengalir dengan baik didukung pengaturan lalu lintas terpadu serta sistem layanan pelabuhan yang berjalan selaras antarinstansi.

Dudy menyampaikan, proses pelayanan di Pelabuhan Ciwandan berlangsung dengan kondusif dan lancar sehingga memberikan kemudahan bagi pemudik yang menggunakan sepeda motor. "Tadi saudara-saudara kita yang berkendara roda dua bisa dengan cepat kita naikkan ke kapal dan tidak terjadi penumpukan ataupun kemacetan yang ada di Pelabuhan Ciwandan," ujar Menhub.

Ia juga mengapresiasi koordinasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran tahun ini, sehingga pelayanan penyeberangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar. "Terima kasih kepada Polri dalam hal ini Korlantas, Polda Banten, dan juga stakeholders lain, ada Pelindo sebagai pemilik Pelabuhan Ciwandan, kemudian juga ASDP yang menyediakan kapal-kapalnya," ujarnya.

General Manager Pelindo Regional 2 Banten Benny Ariadi menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menteri Perhubungan yang turut memberikan perhatian langsung terhadap pelayanan Angkutan Lebaran 2026 di Pelabuhan Ciwandan. "Alhamdulillah, proses keberangkatan pemudik dapat berjalan dengan lancar berkat dukungan kesiapan infrastruktur, fasilitas pelabuhan, serta kehadiran petugas di seluruh titik layanan di Pelabuhan Ciwandan, bersama dukungan dan kolaborasi dari para stakeholders terkait yang turut membantu kelancaran pelayanan selama Angkutan Lebaran 2026," ujar Benny.

Hingga hari kedelapan pelaksanaan Angkutan Lebaran 2026, tepatnya per 18 Maret 2026 pukul 13:37 WIB, Pelabuhan Ciwandan tercatat telah melayani 188 voyage (trip kapal) dengan jumlah penumpang mencapai 74.811 orang. Total kendaraan yang telah dilayani terdiri dari 41.376 unit sepeda motor dan 12.460 unit truk, sehingga total kendaraan mencapai 53.836 unit. (Ant/I-2)