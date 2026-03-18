Layanan Assurance dan Verifikasi Independen Pastikan Kelancaran Fasilitas Mudik Lebaran

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PT Surveyor Indonesia (Persero) terus berperan aktif memastikan kelancaran dan keamanan fasilitas yang digunakan masyarakat selama periode Mudik Lebaran 2026.
Melalui berbagai layanan assurance dan verifikasi independen, Surveyor Indonesia memastikan berbagai sektor vital, mulai dari transportasi, telekomunikasi, hingga jaminan produk halal, dapat beroperasi secara optimal guna mendukung mobilitas dan kenyamanan masyarakat selama musim mudik.
Direktur Utama PT Surveyor Indonesia (Persero) Fajar Wibhiyadi menyampaikan sebagai bagian dari dukungan terhadap sektor transportasi nasional, pihaknya memastikan kelaikan kualitas dan keamanan gerbong kereta New Generation melalui pengawasan proses manufaktur.
Gerbong-gerbong tersebut, kata dia, telah dirangkai menjadi 10 trainset yang kini beroperasi di sepanjang jalur perkeretaapian Pulau Jawa dan siap melayani masyarakat selama periode mudik Lebaran. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan setiap rangkaian kereta memenuhi standar kualitas, keselamatan, dan kenyamanan yang ditetapkan.
Selain transportasi antarkota, lanjut Fajar, Surveyor Indonesia memastikan kelancaran mobilitas masyarakat di dalam kota melalui layanan Buy The Services (BTS). Melalui layanan ini, perusahaan memastikan standar layanan bus kota agar tetap aman, nyaman, dan andal bagi masyarakat yang melakukan aktivitas di daerah asal selama masa mudik.
"Saat ini, Surveyor Indonesia hadir di 10 kota di Indonesia, yaitu Depok, Surakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Palembang, Banjarmasin, Banyumas, Balikpapan, dan Manado, dengan pengawasan terhadap 38 koridor layanan bus di berbagai kota tersebut," papar Fajar, Rabu (18/3/2026).
Dia menjelaskan selain sektor transportasi massal, Surveyor Indonesia berperan memastikan kualitas dan kepatuhan industri manufaktur kendaraan bermotor, termasuk mobil pribadi, kendaraan low cost green car (LCGC), serta kendaraan listrik yang diproduksi di Indonesia.
Melalui layanan verifikasi dan inspeksi independen terhadap proses produksi dan pemenuhan standar industri, Surveyor Indonesia membantu memastikan kendaraan yang beredar di pasar memiliki tingkat keselamatan, kualitas, dan keandalan yang terjaga.
"Peran ini jadi semakin relevan menjelang periode libur Lebaran, ketika mobil pribadi jadi salah satu moda transportasi utama masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik jarak jauh ke berbagai daerah di Indonesia," terangnya.
Di sisi infrastruktur digital, Surveyor Indonesia berperan memastikan keandalan jaringan telekomunikasi yang mendukung layanan publik penting bagi masyarakat.
Hal ini dilakukan dengan memastikan operasional Satelit SATRIA-1, yang menyediakan akses internet di 30.017 titik layanan publik di seluruh Indonesia, termasuk fasilitas kesehatan dan layanan pemerintah daerah.
"Dengan dukungan konektivitas ini, masyarakat tetap dapat mengakses layanan publik secara optimal selama periode mudik dan libur Lebaran," terangnya.
Tak hanya itu, lanjut dia, Surveyor Indonesia memastikan kenyamanan masyarakat dalam mengonsumsi produk makanan saat merayakan Lebaran di kampung halaman melalui perannya sebagai Lembaga Pemeriksa Halal Utama.
"Hingga saat ini, kami telah melakukan proses pemeriksaan halal terhadap 4.575 pelaku usaha, baik di dalam negeri maupun luar negeri, guna memastikan produk yang beredar memenuhi standar kehalalan sesuai ketentuan berlaku," terangnya.
Fajar menyampaikan peran perusahaan sebagai Guardian of Assurance menjadi bagian penting dalam memastikan berbagai layanan publik tetap berjalan optimal selama momentum mudik Lebaran.
“Momentum mudik Lebaran merupakan salah satu mobilitas masyarakat terbesar di Indonesia. Karena itu, kami berkomitmen memastikan berbagai infrastruktur dan layanan publik yang digunakan masyarakat, mulai dari transportasi, konektivitas digital, hingga jaminan produk halal, memenuhi standar kualitas, keamanan, dan keandalan. Kami ingin memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dengan aman, nyaman, serta menikmati momen kebersamaan Idulfitri dengan tenang,” ujar Fajar.
Melalui berbagai peran strategis tersebut, sambung dia, pihaknya berkomitmen terus mendukung kelancaran aktivitas masyarakat selama Mudik Lebaran 2026 dengan memastikan kualitas, keamanan, dan keandalan berbagai layanan yang digunakan publik.
"Dengan pendekatan assurance yang komprehensif, kami berharap masyarakat dapat menjalani perjalanan mudik dengan lebih aman, nyaman, dan tenang, serta menikmati momen kebersamaan Idulfitri bersama keluarga di kampung halaman," pungkasnya. (H-2)
