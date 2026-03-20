Tiket Kereta Api Lebaran Ludes 3,6 Juta, Cek Sisa Kursi dan Rute Favorit di Sini!

Sejumlah calon penumpang Kereta Api Sawunggalih jurusan Kutoarjo antre memasuki peron di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa (17/3/2026(ANTARA FOTO/Darryl Ramadhan)

PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat lonjakan signifikan pada penjualan tiket Angkutan Lebaran 2026. Hingga Jumat (20/3) pukul 10.00 WIB, sebanyak 3.699.687 tiket telah terjual.

Angka tersebut setara dengan 82,2% dari total 4.498.696 tempat duduk yang disediakan untuk perjalanan kereta api jarak jauh dan kereta api lokal pada periode 11 Maret hingga 1 April 2026. Dengan capaian tersebut, masih tersedia 799.009 tempat duduk yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan peningkatan penjualan ini menunjukkan masyarakat semakin memilih kereta api untuk mudik Lebaran.

“Tren perjalanan mudik dengan kereta api terus menguat sejak pertengahan Maret. Hal ini terlihat dari penjualan tiket yang meningkat secara bertahap," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (20/3).

Pada layanan kereta api jarak jauh, penjualan tiket telah mencapai 3.292.121 tiket atau 92,2 persen dari total 3.571.760 tempat duduk yang disediakan. Artinya, masih tersedia 279.639 tempat duduk yang dapat dipesan masyarakat untuk perjalanan mudik maupun arus balik.

Sementara itu, pada layanan kereta api lokal yang dikelola KAI, penjualan tiket tercatat 407.566 tiket atau 44,0 persen dari total 926.936 tempat duduk yang tersedia. Dengan demikian, masih terdapat 519.370 tempat duduk yang dapat dimanfaatkan pelanggan.

Penjualan tiket KA Lokal umumnya akan terus bergerak mendekati tanggal keberangkatan karena sebagian besar layanan baru dapat dipesan mulai H-7.

Selama sembilan hari pertama masa Angkutan Lebaran, yaitu 11 hingga 19 Maret 2026, layanan kereta api jarak jauh telah melayani 1.527.549 pelanggan di berbagai relasi di Pulau Jawa dan Sumatra.

Untuk hari ini, pergerakan pelanggan diperkirakan tetap tinggi. Hingga pagi hari, sedikitnya 196.314 pelanggan kereta api jarak jauh telah dijadwalkan bepergian, dengan tingkat okupansi sementara mencapai 120,1%. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring penjualan tiket yang masih berlangsung.

Anne menambahkan, dalam satu perjalanan kereta api jarak jauh, satu kursi dapat digunakan oleh lebih dari satu pelanggan pada relasi yang berbeda. Skema ini memungkinkan jumlah pelanggan yang dilayani lebih besar dibandingkan jumlah kursi yang tersedia dalam satu lintas perjalanan.

Sejumlah kereta api dengan permintaan tinggi selama periode Angkutan Lebaran 2026 antara lain KA Airlangga, KA Joglosemarkerto, KA Sri Tanjung, KA Bengawan, KA Kahuripan, KA Rajabasa, dan KA Jayakarta.

Meski demikian, masyarakat masih memiliki peluang untuk mendapatkan tiket pada sejumlah perjalanan tertentu, termasuk melalui pilihan relasi alternatif, jadwal keberangkatan yang berbeda, maupun skema perjalanan lanjutan.

Tips Mendapatkan Tiket Sisa

Bagi masyarakat yang belum mendapatkan tiket, KAI menyarankan beberapa strategi:

Pilih Relasi Alternatif: Cari stasiun keberangkatan atau tujuan yang berbeda namun berdekatan.

Gunakan Connecting Train: Manfaatkan fitur sambungan kereta di aplikasi Access by KAI.

Fleksibilitas Tanggal: Geser jadwal keberangkatan ke tanggal yang okupansinya masih rendah.

"KAI mengajak masyarakat segera merencanakan perjalanan agar mudik berlangsung nyaman, lancar, dan menyenangkan," kata Anne.

