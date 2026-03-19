Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah Pemudik Meninggal di Pelabuhan Gilimanuk

Foto udara kepadatan kantong parkir Terminal Kargo Gilimanuk, Jembrana, Bali, Rabu (18/3/2026).(ANTARA FOTO/Budi Candra Setya)

KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memfasilitasi pemulangan jenazah seorang pemudik berinisial RP, yang mengembuskan napas terakhir dalam perjalanan menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali, Rabu (18/3) pagi.

Almarhumah yang merupakan seorang ibu rumah tangga tersebut sedianya tengah menempuh perjalanan mudik menuju Jawa Tengah. Namun, kru bus yang ditumpanginya menyatakan korban telah meninggal dunia saat kendaraan masih dalam perjalanan menuju pelabuhan.

Sebagai bentuk penghormatan dan kepedulian, Kemenhub berkolaborasi dengan Polri, PT ASDP Indonesia Ferry, dan PT Pelindo untuk memastikan proses pemulangan jenazah berjalan layak hingga tiba di rumah duka di Kebumen, Jawa Tengah.

"Jenazah diberangkatkan pada pukul 14.00 WITA menggunakan KMP Dharma Kencana IX melalui rute Gilimanuk–Ketapang," kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Heri Junaedi Bakhri, dalam keterangan resmi, Kamis (19/3).

Setibanya di Jawa, Kepala Distrik Navigasi Cilacap ditugaskan untuk menyambut kedatangan jenazah di rumah duka sebagai representasi kehadiran Kemenhub bagi keluarga almarhumah.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya RP. Hingga saat ini, pihaknya terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk PT ASDP Indonesia Ferry, PT Pelindo, serta aparat keamanan, guna memastikan kelancaran dan keselamatan arus mudik di wilayah Selat Bali.

Kemenhub turut mengimbau kepada seluruh pemudik agar senantiasa memperhatikan kondisi kesehatan sebelum dan selama perjalanan, beristirahat yang cukup, serta segera melapor kepada petugas apabila mengalami gangguan kesehatan. Keselamatan jiwa tetap menjadi prioritas utama dalam perjalanan mudik. (P-4)