Mudik Gratis Depok 2026 Dibuka, Berikut Cara Daftarnya!

KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) bekerja sama dengan Pemerintah Kota Depok resmi membuka pendaftaran program Mudik Gratis Lebaran 2026. Program ini sengaja dibuka lebih awal guna mengantisipasi lonjakan animo masyarakat yang ingin pulang ke kampung halaman pada masa Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah.
Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Depok, Ari Manggala Harahap, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memfasilitasi warga sekaligus menekan penggunaan sepeda motor untuk perjalanan jarak jauh yang sangat berisiko.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pendaftaran mudik gratis kali ini dilakukan secara offline untuk memudahkan verifikasi berkas. Masyarakat dapat langsung mengunjungi posko yang telah disiapkan oleh petugas.
Lokasi Posko Pendaftaran Mudik Gratis Depok 2026: Stasiun Kereta Api Depok Baru, Kota Depok (Pendaftaran telah dibuka mulai Selasa, 3 Maret 2026).
Ari mencatat, sejak hari pertama dibuka, posko pendaftaran langsung diserbu oleh calon pemudik. "Begitu dibuka pendaftaran langsung diserbu oleh calon pemudik yang membawa berkas sebagai syarat mendaftar," ujarnya di lokasi pendaftaran, Selasa (3/3).
Pemerintah secara tegas mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan mudik menggunakan sepeda motor. Berdasarkan data evaluasi tahunan, angka kecelakaan lalu lintas tertinggi didominasi oleh kendaraan roda dua.
"Berkendara dengan sepeda motor selain tidak didesain untuk perjalanan jauh, risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor juga sangat tinggi," tegas Ari.
Sebagai solusi, Kemenhub dan Pemkot Depok menyediakan layanan angkut motor gratis. Artinya, penumpang berangkat menggunakan transportasi umum yang aman, sementara sepeda motornya diangkut menggunakan truk atau kereta cargo secara gratis untuk digunakan bermobilitas di tempat tujuan.
Program mudik gratis tahun ini mencakup tiga lintas utama dengan pemberhentian di berbagai stasiun strategis:
|Jalur Lintas
|Kota/Stasiun Tujuan
|Lintas Utara
|Tegal, Pekalongan, Semarang
|Lintas Tengah
|Cirebon, Purwokerto, Kroya, Kutoarjo, Lempuyangan
|Lintas Selatan
|Kebumen, Lempuyangan, Purwosari, Madiun
Bagi Anda warga Depok yang ingin memanfaatkan fasilitas ini, segera siapkan dokumen pendukung seperti KTP, Kartu Keluarga, dan STNK (bagi yang mendaftarkan motor) untuk melakukan pendaftaran langsung di Stasiun Depok Baru. (Z-10)
