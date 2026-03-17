One Way Tol Cipali Berlaku Sore Ini, Simak Titik Mulainya

REKAYASA lalu lintas satu arah atau one way tahap I resmi diterapkan di ruas Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) mulai Selasa sore (17/3). Langkah ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan yang kian meningkat signifikan menuju arah timur.
Sustainability Management & Corporate Communications Dept. Head Astra Tol Cipali, Ardam Rafif Trisilo, menjelaskan bahwa kebijakan one way ini diberlakukan mulai dari KM 72 hingga KM 188 ruas Tol Cipali.
"One way resmi diterapkan terhitung sejak pukul 15.21 WIB," ujar Ardam dalam keterangannya di Subang, Jawa Barat.
Penerapan di Tol Cipali ini merupakan bagian dari skema besar one way tahap I yang membentang dari KM 70 (Tol Jakarta–Cikampek) hingga KM 263 (Tol Pejagan–Pemalang).
Sebelum sistem ini diaktifkan, petugas telah melakukan sterilisasi jalur arah Jakarta serta area istirahat (rest area) di sepanjang rute tersebut sejak pukul 13.00 WIB. Seluruh pelaksanaan rekayasa ini dilakukan sepenuhnya berdasarkan diskresi dan arahan pihak kepolisian di lapangan.
Data Astra Tol Cipali menunjukkan peningkatan arus yang cukup tajam. Pada hari Selasa, terhitung sejak pukul 00.00 hingga 15.00 WIB, tercatat sekitar 41 ribu kendaraan telah melintasi gerbang Cikopo menuju Cirebon.
Jumlah tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 27 persen dibandingkan volume pada jam yang sama di hari sebelumnya. Secara keseluruhan, total volume lalu lintas di sepanjang ruas Tol Cipali terpantau naik 18 persen.
Astra Tol Cipali mengimbau para pemudik untuk selalu menjaga jarak aman, mengutamakan keselamatan, dan mematuhi arahan petugas di lapangan selama pemberlakuan rekayasa lalu lintas ini berlangsung.
