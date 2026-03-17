Pramono Ingatkan Pemudik: Jangan Iming-imingi Harapan Calon Pendatang Baru ke Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat melepas sekitar 35 ribu peserta mudik gratis di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Selasa (17/3).

GUBERNUR DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga yang akan pulang ke kampung halaman agar tidak memberikan harapan berlebihan kepada kerabat terkait kehidupan di ibu kota. Jakarta memang terbuka, namun Pramono menekankan bahwa persaingan di ibu kota memerlukan kesiapan dan kemampuan untuk "bertarung".

Pesan tersebut disampaikan Pramono saat melepas sekitar 35 ribu peserta mudik gratis di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Selasa (17/3).

“Jakarta terbuka bagi siapa saja untuk datang. Tetapi jangan menjanjikan sesuatu yang mengiming-imingi atau mengharapkan sesuatu yang tidak semua orang bisa bertarung di Jakarta,” tegasnya.

Meskipun demikian, ia memastikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan menggelar operasi yustisia bagi pendatang baru usai Lebaran. Menurutnya, Jakarta merupakan kota yang sejak lama menjadi tujuan masyarakat dari berbagai daerah, termasuk dirinya dan jajaran pemerintah saat ini.

Selain itu, Pramono mengingatkan seluruh peserta mudik agar tetap menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan selama perjalanan. Pramono berharap momentum mudik dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti.

“Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, siapa pun yang akan mudik ke kampung halamannya, mohon selama perjalanan tetap tertib, menjaga keamanan, kenyamanan,” ujar Pramono.

