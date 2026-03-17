Pramono Ingatkan Pemudik: Jangan Iming-imingi Harapan Calon Pendatang Baru ke Jakarta

Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
GUBERNUR DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga yang akan pulang ke kampung halaman agar tidak memberikan harapan berlebihan kepada kerabat terkait kehidupan di ibu kota. Jakarta memang terbuka, namun Pramono menekankan bahwa persaingan di ibu kota memerlukan kesiapan dan kemampuan untuk "bertarung".
Pesan tersebut disampaikan Pramono saat melepas sekitar 35 ribu peserta mudik gratis di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Selasa (17/3).
“Jakarta terbuka bagi siapa saja untuk datang. Tetapi jangan menjanjikan sesuatu yang mengiming-imingi atau mengharapkan sesuatu yang tidak semua orang bisa bertarung di Jakarta,” tegasnya.
Meskipun demikian, ia memastikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan menggelar operasi yustisia bagi pendatang baru usai Lebaran. Menurutnya, Jakarta merupakan kota yang sejak lama menjadi tujuan masyarakat dari berbagai daerah, termasuk dirinya dan jajaran pemerintah saat ini.
Selain itu, Pramono mengingatkan seluruh peserta mudik agar tetap menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan selama perjalanan. Pramono berharap momentum mudik dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti.
“Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, siapa pun yang akan mudik ke kampung halamannya, mohon selama perjalanan tetap tertib, menjaga keamanan, kenyamanan,” ujar Pramono.
Dinkes Kota Tangerang mengimbau pemudik untuk istirahat setiap 4 jam guna menjaga keselamatan. Simak tips mudik sehat dan layanan cek kesehatan gratis di sini.
Jangan khawatir sakit saat mudik! BPJS Kesehatan pastikan peserta JKN bisa berobat di seluruh Indonesia selama libur Lebaran 2026. Cek prosedur & titik poskonya
Gus Yasin lepas 1.142 pemudik dari Bandung ke Jateng. Prioritaskan guru ngaji hingga ART dengan fasilitas kesehatan & internet gratis di terminal tujuan!
Gubernur Ahmad Luthfi lepas belasan ribu peserta Mudik Gratis Jateng 2026. Targetkan 17 juta pemudik dongkrak ekonomi daerah dan UMKM lokal. Simak selengkapnya!
Tim gabungan mengecek fungsi bus saat sidak kelayakan bus pariwisata di Pool Bus Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Memfasilitasi perjalanan pulang kampung tanpa biaya transportasi yang tinggi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar program Mudik Gratis Pemprov DKI 2026.
Jangan sampai ketinggalan! Pendaftaran Mudik Gratis Pemprov DKI Jakarta 2026 Kloter 3 segera dibuka. Cek syarat, link pendaftaran, dan jadwal di sini.
Pemprov DKI Jakarta kembali menggelar mudik Lebaran gratis tahun ini. Kuota dipastikan meningkat seiring kolaborasi dengan berbagai pihak, pendaftaran disiapkan lebih transparan.
Penyelenggaraan mudik gratis Pemprov DKI Jakarta 2025 dengan tujuan ke 20 Kota/Kabupaten Provinsi di Indonesia. Ia juga menyediakan angkutan bagi yang ingin membawa sepeda motor
Pemprov DKI Jakarta menyiapkan sebanyak 521 unit bus dengan 22.403 tempat duduk (kursi) dalam program Mudik Gratis 2025 yang pendaftarannya mulai dibuka besok
