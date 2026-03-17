Cegah Kecelakaan Akibat Ngantuk, Pemudik Wajib Istirahat Setelah 4 Jam Perjalanan

Pemudik yang menggunakan sepeda motor istirahat sambil menikmati pemandangan sawah di kawasan Subang, Jawa Barat(MI/Ramdani)

MENJELANG arus mudik Lebaran 2026, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang mengeluarkan panduan keselamatan bagi masyarakat. Salah satu poin krusial adalah anjuran bagi pengendara untuk beristirahat setiap empat jam demi menghindari kelelahan dan kantuk yang berisiko memicu kecelakaan.

Kepala Dinkes Kota Tangerang, Dini Anggraeni, menegaskan bahwa tips mudik sehat dimulai dari persiapan fisik sebelum keberangkatan. "Pemudik perlu mempersiapkan kondisi kesehatan dengan baik sebelum berangkat serta tetap menjaga pola hidup sehat selama perjalanan," ujarnya di Tangerang, Selasa (17/3).

Masyarakat diimbau memanfaatkan layanan Cek Kesehatan Gratis yang tersedia di berbagai titik di Kota Tangerang. Layanan ini penting untuk memastikan tekanan darah, kadar gula, dan kondisi umum tubuh layak untuk menempuh perjalanan jauh.

Tips Sehat Selama di Perjalanan Mudik:

Istirahat Berkala: Berhenti sejenak setiap 4 jam mengemudi.

Protokol Kesehatan: Gunakan masker jika merasa kurang fit dan rutin cuci tangan.

Kawasan Tanpa Rokok: Hindari asap rokok untuk menjaga kualitas udara di dalam kendaraan.

Manfaatkan Posko Kesehatan: Jika merasa pusing atau mual, segera kunjungi posko kesehatan mudik terdekat yang tersedia di sepanjang jalur.

