Strategi Mudik Hemat 2026: Cara Mengatur Dana THR agar Tidak Boncos di Perjalanan

Pemudik tujuan pulau Sumatera menyempatkan diri berfoto saat menunggu bus yang akan mengangkut mereka di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Selasa (10/3/2026)(MI/Ramdani)

MUDIK lebaran sering kali menjadi pengeluaran terbesar keluarga Indonesia dalam setahun. Fenomena "kantong kering" setelah kembali dari kampung halaman biasanya disebabkan oleh pengelolaan Tunjangan Hari Raya (THR) yang tidak terukur. Di tahun 2026, dengan fluktuasi harga energi dan biaya tol, perencanaan keuangan yang presisi menjadi syarat mutlak agar silaturahmi tetap berjalan tanpa mengorbankan stabilitas finansial jangka panjang.

Agar dana THR Anda tidak sekadar "numpang lewat", berikut adalah strategi komprehensif mengatur anggaran mudik yang efektif dan efisien.

1. Prinsip 50-30-20 untuk Alokasi THR

Jangan gunakan 100% THR hanya untuk mudik. Terapkan rumus alokasi berikut:

50% untuk Kebutuhan Mudik: Transportasi (BBM/Tiket), Tol, Konsumsi di jalan, dan penginapan.

Transportasi (BBM/Tiket), Tol, Konsumsi di jalan, dan penginapan. 30% untuk Kewajiban & Hari Raya: Zakat, amplop lebaran (angpao) untuk keluarga di desa, dan jamuan tamu.

Zakat, amplop lebaran (angpao) untuk keluarga di desa, dan jamuan tamu. 20% untuk Dana "Pasca-Mudik": Ini adalah dana pengamanan untuk bertahan hidup setelah mudik hingga tanggal gajian berikutnya tiba.

Peringatan Finansial: Hindari menggunakan fasilitas pinjaman online (pinjol) atau kartu kredit secara berlebihan hanya untuk menutupi biaya mudik. Ingat, kehidupan setelah lebaran masih panjang.

2. Audit Biaya Transportasi: Mobil Pribadi vs Umum

Jika menggunakan mobil pribadi, lakukan audit biaya secara detail. Hitung estimasi tarif tol menggunakan aplikasi navigasi terbaru dan tambahkan 15% dari estimasi konsumsi BBM sebagai cadangan akibat kemacetan.

Untuk penghematan maksimal, pertimbangkan strategi carpooling (berbagi kendaraan) dengan kerabat yang memiliki rute searah guna membagi biaya bensin dan tol. Jika menggunakan transportasi umum, memesan tiket 2-3 bulan sebelumnya (early bird) tetap menjadi cara terbaik mendapatkan harga terendah.

3. Manajemen Konsumsi: Strategi "Bekal Pintar"

Salah satu kebocoran dana terbesar saat mudik adalah jajan di rest area yang harganya cenderung lebih tinggi.

Siapkan Food Prep: Membawa bekal makanan berat untuk 1-2 kali makan pertama dapat menghemat pengeluaran konsumsi hingga 40%.

Membawa bekal makanan berat untuk 1-2 kali makan pertama dapat menghemat pengeluaran konsumsi hingga 40%. Stok Air Mineral: Belilah air mineral kartonan di supermarket sebelum berangkat daripada membeli botolan secara eceran di perjalanan.

4. Digital Budgeting: Pisahkan Rekening Mudik

Gunakan fitur "Kantong" atau "Pocket" pada aplikasi Bank Digital Anda. Pisahkan dana mudik dari rekening utama. Cara ini efektif untuk mencegah impulsive buying saat melihat diskon di pusat oleh-oleh atau mal saat di kampung halaman. Batasi saldo di dompet digital (e-wallet) sesuai dengan anggaran harian yang sudah ditetapkan.

5. Dana Darurat Perjalanan (The Safety Net)

Selalu siapkan dana tunai (cash) di luar anggaran utama untuk kondisi darurat, seperti ban pecah, perbaikan mesin mendadak, atau biaya kesehatan tak terduga. Pastikan jumlahnya minimal 10% dari total anggaran mudik Anda.

People Also Ask (FAQ)

Berapa idealnya anggaran untuk amplop lebaran?

Sesuaikan dengan kemampuan, bukan gengsi. Alokasikan maksimal 15-20% dari total THR agar tidak mengganggu biaya operasional perjalanan.

Bagaimana cara hemat bensin saat macet mudik?

Pastikan tekanan ban optimal, matikan mesin jika berhenti total lebih dari 3 menit, dan jaga kecepatan konstan saat jalanan lancar untuk efisiensi bahan bakar.

Checklist Strategi Mudik Hemat Buat daftar rincian pengeluaran (Tol, BBM, Makan, Oleh-oleh).

Pisahkan dana "Pasca-Mudik" di rekening berbeda.

Cek saldo e-toll dan pastikan cukup untuk perjalanan pulang-pergi.

Siapkan bekal makanan dan minuman dari rumah.

Tukar uang kecil untuk angpao jauh-jauh hari.

