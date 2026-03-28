Kapolri: Puncak Arus Balik 2026 Telah Terlewati

Seorang anak duduk di pangkuan ibunuya saat arus balik sepeda motor di Ciberes, Patokbeusi, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Rabu (25/3/2026).(ANTARA FOTO/Fauzan)

KAPOLRI Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa puncak arus balik Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi telah terlewati. Berdasarkan pantauan terkini, mayoritas pemudik tercatat sudah kembali ke wilayah Jakarta dan sekitarnya.

“Secara umum, kami melihat bahwa puncak arus balik sudah kita lewati, dan tinggal 13,07% lagi yang harus kami hadapi,” ujar Sigit, Sabtu (28/3).

Data Kendaraan Masuk Jakarta

Merujuk pada data dari PT Jasa Marga (Persero), total kendaraan yang keluar dari Jakarta selama periode mudik tercatat sebanyak 2.946.891 kendaraan. Hingga Sabtu pagi, jumlah kendaraan yang telah kembali masuk ke arah Jakarta mencapai 2.561.629 kendaraan.

“Dengan demikian, masih tersisa 385.262 kendaraan atau sekitar 13,07% yang belum kembali,” jelas Kapolri.

Polri Tetap Siaga Kawal Sisa Arus Balik

Meskipun fase puncak telah berlalu, Jenderal Sigit menegaskan bahwa jajaran Polri bersama pemangku kepentingan terkait tidak akan mengendurkan pengamanan. Petugas akan tetap bersiaga di jalur-jalur strategis untuk menjamin keselamatan serta kenyamanan para pemudik yang masih dalam perjalanan.

"Mudah-mudahan ini semua bisa terus kami jaga dan kelola, sehingga seluruh masyarakat yang melaksanakan mudik dan balik bisa menikmati perjalanannya dan sampai di rumah masing-masing dengan selamat," pungkasnya.

(Ant/P-4)