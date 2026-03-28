Sejumlah penumpang di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Selasa (24/3/2026)(ANTARA FOTO/Salma Talita)

KAPOLRI Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa puncak arus balik Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi telah berhasil dilalui. Hingga H+6 Lebaran, tercatat sebanyak 2.561.629 pemudik telah kembali masuk ke wilayah Jakarta.

“Volume lalu lintas riil keluar Jakarta sejumlah 2.946.891, dan masuk kembali ke Jakarta saat ini sudah 2.561.629, sehingga masih tersisa 385.262 atau 13,07 persen,” jelas Kapolri dikutip dari Antara, Sabtu (28/3).

Meskipun mobilitas masyarakat pada masa libur Lebaran tahun ini sangat tinggi, Kapolri menilai situasi di lapangan terkendali dengan baik berkat sinergi lintas sektor dan optimalisasi teknologi pengaturan lalu lintas.

Data kepolisian menunjukkan tren positif pada aspek keselamatan jalan raya. Angka kecelakaan lalu lintas tercatat menurun sebesar 7,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Jadi kejadian laka lantas saat ini turun 7,8 persen dibandingkan tahun lalu, sementara untuk fatalitas yaitu yang meninggal turun 112 orang dibandingkan tahun lalu, dari 377 menjadi 265,” ungkap Jenderal Sigit.

Kapolri menyebut penurunan angka kecelakaan ini sebagai bukti peningkatan kualitas layanan mudik oleh Polri. Salah satu dimensi baru yang dikembangkan tahun ini adalah penguatan layanan ramah anak di titik-titik persinggahan.

Strategi teknis seperti penerapan delaying system, penyediaan buffer zone, hingga pengetatan pengecekan tiket disebut menjadi kunci kelancaran arus. “Alhamdulillah semuanya bisa terjaga untuk situasi tetap berada di situasi normal atau hijau,” ucapnya.

Mengingat masih ada sekitar 13 persen pemudik yang berada di perjalanan, Kapolri kembali mengimbau agar pengendara tetap mengutamakan keselamatan dan tidak memaksakan diri.

“Tentunya saya tetap mengimbau sekali lagi kepada masyarakat, utamanya yang masih menempuh perjalanan cukup jauh agar betul-betul hati-hati,” imbau Kapolri.

Ia meminta pemudik memanfaatkan fasilitas istirahat yang telah disediakan pemerintah untuk memulihkan kondisi fisik. “Rest area dan buffer zone sudah disiapkan, manfaatkan dengan baik sehingga saat kondisi kembali fit, silakan melanjutkan perjalanan agar sampai tujuan dengan selamat,” ujarnya. (Ant/P-4)