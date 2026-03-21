Amankan Libur Lebaran 2026, Kapolri Instruksikan Pengawasan Ketat di Objek Wisata Air

Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo meninjau Posko Terpadu Lebaran 2026 Kota Medan, Jumat (20/3) malam.( ANTARA/Anggi Luthfi Panggabean/Tangkapan layar Pemkot Medan)

KEPALA Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi khusus terhadap aspek keamanan di berbagai destinasi wisata selama masa libur Lebaran 2026.

Secara spesifik, Kapolri mengimbau para pemilik dan pengelola objek wisata, terutama wisata air, untuk memperketat standar pengamanan bagi para pengunjung.

Instruksi ini disampaikan langsung Listyo Sigit usai meninjau Posko Terpadu Lebaran 2026 di Medan, Sumatera Utara, Jumat (20/3) malam.

Baca juga : Kapolri Tinjau Rest Area KM 57 untuk Pastikan Kelancaran Arus Mudik

Langkah ini diambil guna mengantisipasi potensi kecelakaan di tempat wisata seiring dengan melonjaknya jumlah wisatawan pada momen libur nasional tersebut.

Fokus pada Alat Keselamatan dan Kapasitas Pengunjung

Dalam keterangannya, Kapolri menekankan dua poin krusial bagi pengelola wisata air: penyediaan alat keselamatan yang memadai dan pengawasan ketat terhadap kapasitas daya tampung pengunjung.

"Tolong betul-betul dipastikan untuk keselamatan para masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan wisata, khususnya di wisata air," ujar Kapolri.

Menurutnya, lonjakan pengunjung di objek wisata air sering kali tidak terkendali saat libur panjang. Oleh karena itu, pengelola wajib memantau kapasitas agar tidak terjadi penumpukan yang dapat membahayakan keselamatan jiwa.

"Keselamatan dari masyarakat yang berwisata khususnya wisata air ini betul-betul bisa diperhatikan," tegasnya kembali. (Ant/Z-1)